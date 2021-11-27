Osmanlı'dan günümüze 700 yıllık tarih - Son Dakika

- Osmanlı'dan günümüze 700 yıllık tarih

Alaattin Yılmaz, "Dikilen ilk çınar ağaçlarından biri diyebiliriz"

SAKARYA - Tarihi Osmanlı evleriyle ünlü Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan ve Osmanlı Devleti'nin habercisi olan çınar ağacı yaklaşık 700 yıldır zamana karşı direniyor.

Taraklı ilçesindeki 7 asırdır ayakta duran ağacı dokunan ve gören insanlar tarihi bir yolculuğa çıkıyor. Osmanlı devletinin habercisi olan çınar ağaçları ilgi görüyor.

Ağacın hikayesinden bahseden Alaattin Yılmaz, Taraklı'nın fetih tarihine ve Osmanlı Devleti'nin kurulduğu tarihe göre geleneğe uygun olarak dikilen ilk ağaçlardan biri olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey, Şeyh Edebali'nin dergahında misafir kaldığı bir gecede bir rüya görür. Bu rüyada Şeyh Edebali'nin bağrından doğan bir ay ışıklar saçarak Osman Bey'in göğsüne batar ve orada bir çınar ağacı oluşur. Bu çınar ağacı sonradan ulu bir çınar olur. Sabahleyin bu rüya Şeyh Edebali'ye anlatıldığında Şeyh Edebali, Osman Bey'e Osmanlı Devleti'nin kuracağının haberini verir ve soyundan gelenlerinde bütün dünyaya hükmedeceğini söyler. Bu rüyadan sonra çınar ağacı Osmanlı Devleti'nin otoriterinin ve düzenin sembolü olmuş, Osmanlı akıncıları Feth ettikleri yerlere çınar ağacı dikmişler. Bu çınar ağacının da Osman Bey'in Taraklı'yı feth ettikten sonra diktiği ağaç olarak rivayet edilir. Dikilen ilk çınar ağaçlarından biri diyebiliriz. Ayrıca Osmanlılar feth ettiği yerlere çınar ağacı diktiği zaman yanlarına da çeşme yaparlarmış bu çınar ağacının yanında bulunan çeşmede buna en güzel örneklerinden bir tanesidir" dedi.