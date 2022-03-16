Osmanlı'dan kalma "efsane renk" Edirne Kırmızısı'na özel hazırlanan bahçe açıldı - Son Dakika
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Osmanlı'dan kalma "efsane renk" Edirne Kırmızısı'na özel hazırlanan bahçe açıldı

16.03.2022 12:25
Osmanlı'dan kalma "efsane renk" Edirne Kırmızısı'na özel hazırlanan bahçe açıldı

Edirne'de, konseptinde Osmanlı döneminden kalma "Edirne Kırmızısı" (Rouge d'Adrinople) renginin kullanıldığı bahçe hizmete girdi.

Edirne'de, konseptinde Osmanlı döneminden kalma "Edirne Kırmızısı" (Rouge d'Adrinople) renginin kullanıldığı bahçe hizmete girdi.

Kentte, Osmanlı döneminde formülü casusluk yoluyla Avrupa'ya götürülen ve bu nedenle "efsane renk" olarak bilinen Edirne Kırmızısı'nın konu edildiği bahçe oluşturuldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Yerleşkesi'ndeki bahçenin açılışında, Edirne kırmızısı rengini tüm dünyanın kabul ettiğini söyledi.

Bu rengin kırmızıların en güzeli olduğunu belirten Tabakoğlu, "Bu dillere destan rengi, birçok farklı alanda hayata geçirdiğimiz çalışmalar sonucu kentin kimliğine, kültürüne, belleğine, hatta turizmine ve ekonomisine kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz." dedi.

TÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen de öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının dinlenecekleri alanları önemsediklerini ifade etti.

Açık alanları iyileştirmeye gayret ettiklerini aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda her fakültemizin ve yüksekokulumuzun önüne birer bahçe kazandırmaya çalışıyoruz. Edirne Kırmızısı Bahçesi'nde de kırmızı rengi hakim kıldık ve kırmızı renkte çiçek açan, kırmızı renkte meyve veren bitki ve ağaçların ekimini gerçekleştirdik. Aynı zamanda ilimizin önemli kültürel değerlerinden olan Edirne kırmızısını da başköşeye yerleştirerek rengin tarihini, hikayesini aktardık."

Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Orkun Akman ise yüzyıllar önce bu topraklardan çıkan rengi, yapılan birçok çalışma sonrası somutlaştırmanın sevinci yaşadıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Rektör Tabakoğlu, eşi Uzman Dr. Nilgün Tabakoğlu, Özel Kalem Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada, İşçimen ve Akman bahçeye fidan dikti.

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Trakya Üniversitesi, Osmanlı, Edirne, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmanlı'dan kalma 'efsane renk' Edirne Kırmızısı'na özel hazırlanan bahçe açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmanlı'dan kalma "efsane renk" Edirne Kırmızısı'na özel hazırlanan bahçe açıldı - Son Dakika
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