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Osmanlı'dan kalma geleneği yaşatıyorlar

2 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Bezirgan köyünde bir araya gelen kadınlar, kış ayları boyunca yiyecekleri yufkayı, Osmanlı döneminden kalma adetlerini yaşatarak imece usulü hazırlıyorlar.

Osmanlı'dan kalma geleneği yaşatıyorlar, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Bezirgan köyünde bir araya gelen kadınlar, kış ayları boyunca yiyecekleri yufkayı, Osmanlı döneminden kalma adetlerini yaşatarak imece usulü hazırlıyorlar.


Roma dönemine ait eski bir yerleşim kalıntıları tespit edilen Kütahya'nın Aslanap ilçesine köyde, gelenekselleşen yufka yapımı mesaisi için sabahın erken saatlerinde kadınlar bir araya geliyorlar. Kadınların bir kısmı hamur yoğuruyor, bir kısmı ise diğer hazırlıkları yapıyor, evin erkekleri de odunları hazırlıyor.


Ev hanımı olan 50 yaşındaki Fadime Karaduman, imece usülü yufka yapmaya geldiklerini söyledi. Karaduman, "Tüm köylü birlik ve beraberlik içinde kış hazırlığı yapıyor. Çocukluğumda büyüklerimiz ekmek yapardı, biz de ocağın etrafında hem iş öğrenir hem de oyunlar oynardık. Şimdi biz ekmeğimizi pişiriyoruz, çocuklarımız da yanımızda öğreniyor. İlçede yaşıyoruz, fakat her yıl eylül ayında herkes köye toplanır yufkasını yaparak yaşadığı yere götürür" dedi.


Yufkanın yanı sıra fırında gözleme de hazırladıklarını belirten Karaduman, "Bizi ziyaret gelenler komşulara ikram ediyoruz. Hem sohbet muhabbet ediyoruz, hem de eskileri yad ediyoruz "ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Aslanapa, Kütahya, Roma, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:26 Kaynak: İHA
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