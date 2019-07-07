Osmanlı'dan kalma gelenek Pazaryeri'nde devam ediyor
23 dakika önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Osmanlı'dan kalma görenekler ve gelenekler hala yaşatılıyor.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:22 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
ilçesinde Osmanlı'dan kalma görenekler ve gelenekler hala yaşatılıyor.
Pazaryeri ilçesinde Osmanlı dönemlerinde sünnet olacak çocukları ata bindirme gezdirme geleneği hala yaşatılıyor. İlçede sünnet olacak her çocuk ata binerek ilçede gezdiriliyor. Osmanlı geleneğine göre yapılan Sünnet düğünlerde okunan Mevlid-i Şerif, yapılan dualar eşliğinde sünnet olacak çocuklar ata bindirilerek sokaklarda dolaştırılıyor. Sünnet çocuklarının ata binerek gezme geleneği Osmanlı döneminde çocukların sünnet korkusunu yenmeleri için yapıldığını belirten vatandaşlar, "Bu geleneği ilçemizde bir asırdır sürdürmekteyiz" dedi. - BİLECİK
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