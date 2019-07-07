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Osmanlı'dan kalma gelenek Pazaryeri'nde devam ediyor

23 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Osmanlı'dan kalma görenekler ve gelenekler hala yaşatılıyor.

Osmanlı'dan kalma gelenek Pazaryeri'nde devam ediyor, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Osmanlı'dan kalma görenekler ve gelenekler hala yaşatılıyor.

Pazaryeri ilçesinde Osmanlı dönemlerinde sünnet olacak çocukları ata bindirme gezdirme geleneği hala yaşatılıyor. İlçede sünnet olacak her çocuk ata binerek ilçede gezdiriliyor. Osmanlı geleneğine göre yapılan Sünnet düğünlerde okunan Mevlid-i Şerif, yapılan dualar eşliğinde sünnet olacak çocuklar ata bindirilerek sokaklarda dolaştırılıyor. Sünnet çocuklarının ata binerek gezme geleneği Osmanlı döneminde çocukların sünnet korkusunu yenmeleri için yapıldığını belirten vatandaşlar, "Bu geleneği ilçemizde bir asırdır sürdürmekteyiz" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:22 Kaynak: İHA
Pazaryeri, Bilecik, Yaşam
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