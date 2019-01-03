Osmanlı'dan Türkiye'ye Piyango Tarihi

Bir yılı geride bıraktık. Kendisi veya yakını Milli Piyango bileti alan yüz binlerce insan, her yıl olduğu gibi bu yıl da piyango kazanma hayali kurdu.

Bir yılı geride bıraktık. Kendisi veya yakını Milli Piyango bileti alan yüz binlerce insan, her yıl olduğu gibi bu yıl da piyango kazanma hayali kurdu. Biz de Bilinmeyen Enler'in bugünkü bölümünde piyangonun Türkiye'deki tarihini anlattık.

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