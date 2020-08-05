Osmanlı Devlet'inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören - Son Dakika

Osmanlı Devlet'inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı 700 yıllık Yörük köyü Günüören'deki günlük yaşam kısa filme konu olurken, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Osmanlı Devlet'inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı 700 yıllık Yörük köyü Günüören'deki günlük yaşam kısa filme konu olurken, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Osmanlı Devleti döneminde Ahi Yunus Zaviyesi'ne bağlı 'Vakıf Köyü' olarak kurulan Günüören Köyü, geleneksel sokakları, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen konakları, doğal güzellikleri ile Yörük kültürünü halen yaşatmaya devam ediyor. Osmanlı Devleti zamanından kalma sivil mimari örneği konaklarını bozulmadan bugüne kadar taşımış, kültürü ve doğal güzellikleriyle geçmişten geleceğe köprü oluşturan eski ismi Güniviran olduğu bilinen 700 yıllık Yörük köyü Günüören'deki günlük yaşam kısa filme konu olurken, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Osmaneli Belediyesi'nin turizm çalışmaları içerisinde yer almış ve köydeki tarihi konaklar Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenmişti.

Son yıllarda köylüler tarafından yapılan restorasyon çalışmaları ile ilgi odağı haline gelen Günüören Köyü'ndeki günlük yaşam Osmaneli Belediyesi, Günüören Köy Derneği ve Köy Muhtarlığı'nın ortaklığında 'Bir Yörük Köyü Günüören' adıyla çekilen kısa tanıtım filmine konu oldu. Tescilli konakları, yaşam tarzı ve doğal güzelliklerinin yansıtıldığı kısa tanıtım filmi vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. - BİLECİK

Osmanlı Devleti, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 12:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmanlı Devlet'inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Arda Turan'la resmi sözleşme imzaladı Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim? Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu Werder Bremen'den Max Kruse için açıklama geldi: Geri dönmeyecek Beyrut limanındaki patlama, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ı zor durumda bırakabilir Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı 35 metre yüksekliğindeki asansör boşluğunda bir kişi ölü olarak bulundu Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu         
16:32
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı         
16:20
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu         
15:20
Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı kaos ve yıkım fotoğraflara böyle yansıdı Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı kaos ve yıkım fotoğraflara böyle yansıdı         
15:08
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu         
14:51
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı         
14:09
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu         
14:04
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi         
12:58
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı         
12:43
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz         
12:10
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi         
11:40
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı         
11:14
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada         
10:51
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak         
10:42
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
10:16
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi         
09:14
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım         
08:14
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu         
07:23
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti         
02:43
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı         
23:35
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 19:42:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlı Devlet'inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei