Osmanlı Devleti Kuruluş Yıl Dönümünde Bilecik'te Kutlanacak

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 720'nci yıl dönümü, Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenecek anlamlı program ile Bilecik'te kutlanacak Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda 29 Ocak Salı günüŞeyh Edebali Kültür ve Kongere Merezi gerçekleştirilecek programda...

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 720'nci yıl dönümü, Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenecek anlamlı program ile Bilecik'te kutlanacak Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda 29 Ocak Salı günü



Şeyh Edebali Kültür ve Kongere Merezi gerçekleştirilecek programda mehter takımı konserinin ardından Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konferans verecek. Şimşirgil, ecdadın gelecek nesillere bıraktığı medeniyet mirasını katılımcılara anlatacak. - BİLECİK

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