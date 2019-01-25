Osmanlı Devleti Kuruluş Yıl Dönümünde Bilecik'te Kutlanacak
1 saat önce
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 720'nci yıl dönümü, Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenecek anlamlı program ile Bilecik'te kutlanacak Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda 29 Ocak Salı günüŞeyh Edebali Kültür ve Kongere Merezi gerçekleştirilecek programda...
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 720'nci yıl dönümü, Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenecek anlamlı program ile Bilecik'te kutlanacak Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda 29 Ocak Salı günü
Şeyh Edebali Kültür ve Kongere Merezi gerçekleştirilecek programda mehter takımı konserinin ardından Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konferans verecek. Şimşirgil, ecdadın gelecek nesillere bıraktığı medeniyet mirasını katılımcılara anlatacak. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
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