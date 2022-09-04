Osmanlı Devleti 'nin kurucusu Osman Gazi 'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi 'nin annesi olan ve "devlet ana" adıyla anılan "Hayme Ana" için Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde bu yıl 741'incisi düzenlenen anma etkinlikleri başladı.

Kaynak: AA

Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.