Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda "Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi" açılıyor - Son Dakika

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda "Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi" açılıyor

14.05.2021 15:37
Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda

Yılda yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği, Ertuğrul Gazi'nin de türbesinin bulunduğu Bilecik'in tarihi ilçesinde geçmiş yıllarda ipek böcekçiliği yapılan iki binada "Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi" açılıyor.

Yılda yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği, Ertuğrul Gazi'nin de türbesinin bulunduğu Bilecik'in tarihi ilçesinde geçmiş yıllarda ipek böcekçiliği yapılan iki binada "Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi" açılıyor.

Anadolu'daki tarihin çok önemli bir evresini oluşturan, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşları olan Alplerin, dizilerle beraber ciddi bir popülarite kazanması üzerine düğmeye basıldı.

Türk kültürünün ve kimliğinin korunmasını amaçlayan "Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi" projesi protokolü, bir süre önce Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği ile Bursa Eskişehir Bilecik (BEBKA) Kalkınma Ajansı arasında imzalandı.

Proje ile hayata geçirilecek dikim atölyesinin, toplumun dezavantajlı kesimlerine iş istihdamı sağlaması, üretilecek kıyafetler ile kültürel değerler yaşatılarak, kadınların topluma kazandırılması amaçlanıyor.

80 kursiyerin istihdam edileceği projede, aksesuarları ile alp kostümlerinin üretimi yapılacak.

Yıllara meydan okuyan duvarları ve yan bölümündeki yüzyıllık minaresi ile tarihin maneviyatını tüm ihtişamıyla koruyan binadaki tadilatın biteceği bildirildi.

Yaklaşık 5 yıldır dizi ve filmlere kostüm üretimi ve tasarımı yapan, aynı zamanda dikim atölyesi projesinin tasarımcısı olan Orhan Kocaoğlu, AA muhabirine, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ile Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'in önceliğinde start verildiğini kaydetti.

Diriliş Ertuğrul'un oluşturduğu havayı devam ettirmek istiyoruz

Kocaoğlu, Alplik kavramının önemine değinerek, "Bir yıllık bir fizibilite çalışması yaptık. Söğüt Belediyesinin buradaki tarihi alanı tahsisiyle birlikte böyle bir projenin aslında startı verilmiş oldu. Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte çok güzel bir ambiyans oluştu. Biz atalarımızın kimliğini hatırladık. 'Alplik' kavramı nedir bunu öğrendik. Çok ciddi bir alp merakı oluşmaya başladı. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya oradan da Avrupa'ya fetihlerini anlatan güçlü bir karakter aslında alp tasviri. Çünkü kendisi hem siyasi hem de askeri anlamda eğitimi ve kabiliyeti olan özel askerler. Bugün bunu ordumuzda kurmay sınıfı olarak görüyoruz.

Alplik tarihi Sultan Alparslan'la, Alp Er Tungalarla birçok dönem kahramanlarıyla özdeşleşmiş. Onların isimleriyle özel bir etiket olmuş. Biz de Diriliş Ertuğrul'un oluşturduğu havayı devam ettirmek istiyoruz. Atalarımızın misyonunu aslında omuzlamak ve bu zamana kadar yapmadığımız şeyleri o kültürü yeniden yaşatmak istiyoruz. " ifadesini kullandı.

Alp kostümünün nasıl yapıldığını görecekler

Atölyenin bulunduğu bölgenin Eski Kozalık denilen alan olduğunu aktaran Kocaoğlu şöyle devam etti:

"Burası ipek böceğinin kozasının ipek haline dönüştürüldüğü alan. Kazanları, döküm atölyesinin olduğu alan. Bu alanı hem sergi alanı hem de müşterilerin gelip gördüğü aynı zamanda dinlenebileceği kafeteryasının olduğu, showroomunun olduğu özel bir müze gibi bir alan olacak. Üst tarafta da üretim olacak. Üretim yapılırken alp kostümü nasıl yapılıyor, buradaki emek nasıl, ondan da bilgi sahibi olacak." diye konuştu.

Projenin istihdam anlamında Söğüt'e ciddi bir katkı sağlayacağını bildiren Kocaoğlu, "Biz büyük kanalların büyük prodüksiyonlarına kostümler üretiyoruz. Aksesuarlar üretiyoruz. O misyonumuz hala devam edecek. Sanatsal ve seri tekstil anlamında farklı bir kapı açacağız. Alp kostümünün biz burada sünnetlik versiyonunu üretmeyi planlıyoruz. Çocukların sünnetlerine yeni bir kategori getireceğiz." dedi.

Osmanlı Devleti, Ertuğrul Gazi, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda 'Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi' açılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Netflix, Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini duyurdu, üyelik iptali için başvuru yağdı Netflix, Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini duyurdu, üyelik iptali için başvuru yağdı Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu! Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu! Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben "Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak

Son Dakika Haberleri
15:45 Netflix, Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini duyurdu, üyelik iptali için başvuru yağdı
15:42 İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto etmek isteyen cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı
15:29 Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyaya İsrail mesajı verdi: Sessiz kalanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilsin
14:54 Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı
14:34 Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu!
14:25 Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu
14:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız
14:19 Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı
14:00 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi
Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti         
15:47
İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto etmek isteyen cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto etmek isteyen cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı         
15:43
Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı         
14:54
Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu         
14:26
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş         
13:35
Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal hareket! Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal hareket! Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi         
11:40
ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu         
11:26
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 15:52:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda "Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi" açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement