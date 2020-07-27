"Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Yalova Sempozyumu" - Son Dakika

Yalova'da, 27 Temmuz 1302 Bafeus Zaferi ile Osmanlı'nın devlet hüviyeti kazanmasının yıl dönümü ve merhum Prof. Dr. Halil İnalcık anısına " Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Yalova Sempozyumu" düzenlendi.

Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen program, İl Özel İdaresi girişindeki hat, tezhip ve minyatür eserleri sergisinin gezilmesiyle başladı.

Yalova Belediyesince canlı yayınlanan sempozyumda konuşan Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İnalcık tarafından 2009 yılında Yalova'da başlatılan çalışmaları belediye olarak kaldığı yerden devam ettireceklerini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır." sözlerini anımsatan Tutuk, şöyle konuştu:

"27 Temmuz tarihi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bir dönüm noktası olarak büyük önem taşımaktadır. Bizans tarihinde Bafeus Savaşı, Osmanlı tarihinde ise Yalakova Savaşı olarak geçen ve 27 Temmuz 1302 tarihinde bugünkü Yalova sınırları içinde meydana gelen muharebe, Osman Gazi'nin zaferiyle sonuçlanmış ve bu zafer Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun temellerinin atıldığı çok önemli bir olay olarak tarihe geçmiştir. Tarihçilerin kutbu olarak anılan ve bütün dünyada en büyük tarihçiler arasında ilk sıralarda gösterilen merhum Prof. Dr. Halil İnalcık hocamız, bu tarihi hakikati, milletimizle buluşturmuş ve Osmanlı Devleti kuruluş tarihi çalışmalarında büyük bir çığır açmıştır."

İnalcık'ın Yalova Belediye Meclisi kararıyla "fahri hemşehri" ilan edildiğini hatırlatan Tutuk, onun adı ve eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak için var güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Sempozyuma, Vali Muammer Erol, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı. AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise sempozyumu telekonferans sistemiyle takip etti.