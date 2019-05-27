"Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunu Bilecik Üzerinden Okumak" konulu konferans
3 saat önce
Bilecik Belediyesi tarafından "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunu Bilecik Üzerinden Okumak" konulu konferans verildi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:45 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından " Osmanlı Devleti
'nin Kuruluşunu Bilecik Üzerinden Okumak" konulu konferans verildi.
Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta Şeyh Edebali Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Refik Arıkan, Osmanlı Devleti'nin kurulmasında Bilecik'in rolü ve önemi konularında sunum eşliğinde bilgiler verdi.
Etkinliğe belediye başkan yardımcıları, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK
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