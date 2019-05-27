Son Dakika Haberleri: "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunu Bilecik Üzerinden Okumak" konulu konferans

"Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunu Bilecik Üzerinden Okumak" konulu konferans

3 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunu Bilecik Üzerinden Okumak" konulu konferans verildi.

Bilecik Belediyesi tarafından " Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunu Bilecik Üzerinden Okumak" konulu konferans verildi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta Şeyh Edebali Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Refik Arıkan, Osmanlı Devleti'nin kurulmasında Bilecik'in rolü ve önemi konularında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

Etkinliğe belediye başkan yardımcıları, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:45 Kaynak: İHA
Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul'da Son Durum Taksim'de Kadın Turistin Zor Anları! Olduğu Yere Yığılıp Kaldı Mansur Yavaş'ın İmzaladığı Genelge ile Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Çakarlı Araç" Devri Sona Erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:58:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunu Bilecik Üzerinden Okumak" konulu konferans
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]