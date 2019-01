Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 720'inci Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Bilecik Belediyesi tarafından, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 720'nci yıl dönümü, dolayısıyla düzenlenen programda Bilecik Belediyesi Mehter Takımı konser verirken, Türkiye Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de konferansı ile tarih ve ecdadı anlattı.

Bilecik Belediyesi tarafından, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 720'nci yıl dönümü, dolayısıyla düzenlenen programda Bilecik Belediyesi Mehter Takımı konser verirken, Türkiye Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de konferansı ile tarih ve ecdadı anlattı.



Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Gerçekleştirilen programda Bilecik Belediyesi Mehter Takımı konseri beğenilirken, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ise Osmanlı Devleti padişahlarından örnekler vererek, birçok bilgiyi paylaştı. Dirilişin şehri Bilecik'te olduğu için duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Şimşirgil, Bilecik'in tarihteki yerine değindi.



"Şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı değerleri ve mirası mehter konseri ile birlikte hatırlama fırsatı bulduk"



Bilecik'te anlamlı ve güzel bir programın icra edildiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Nihat Can; "Cihan Devleti Osmanlı'nın 720'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı değerleri ve mirası mehter konseri ile birlikte hatırlama fırsatı bulduk. Bizlere köklü bir medeniyeti miras olarak bırakan ecdadımızı rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e ve bütün değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Program Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve Tuğgeneral Murat Bulut, konferans sonrasında Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e Kayı Boyu simgeli tabak ve Bilecik toprağından yapılmış kahve fincanı takımı hediye etmesi ve Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in okurlarına kitap imzalaması ve fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.



Yoğun ilgi



Etkinlik, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in okurlarına kitap imzalaması ve fotoğraf çektirmesiyle devam ederken, okuyucuları uzun kuyruklar oluşturdu. - BİLECİK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum

Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu

Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz

"Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın