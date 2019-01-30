Son Dakika Haberleri: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 720. Yıl Dönümü

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 720. Yıl Dönümü

1 saat önce

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 720. yıl dönümü dolayısıyla Bilecik Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi.

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 720. Yıl Dönümü, System.String[]
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 720. yıl dönümü dolayısıyla Bilecik Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in konuşmacı olarak katıldığı konferans verildi, mehter gösterisi sunuldu.

Şimşirgil, konferans öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün haritalar çizen bir milletin evlatlarının, haritaları çizilecek hale gelebildiğini söyledi.

Osmanlı Devleti yıkılırken İslam dünyasından 15-20 devletçik çıkarıldığını belirten Şimşirgil, şöyle devam etti:

"Cetvelle çizilmiş gibi devletçikler çıkardılar. Bugün de adam Amerika'dan eliyle bir tweet atıyor ülkeleri yıkıyor, bir tweet atıyor ülkeleri karıştırıyor, bir tweet atıyor üçe beşe bölüyor. Bunları bütün dünyada görüyoruz. Ülkeleri tepeden, havadan bombalarla bölmüyorlar, bölemezler. İnsanları içeriden bölüyorlar, üçe beşe bölüyorlar, birbirine kırdırıyorlar. Yüzlerce yıl o ülkeyi sömürüyorlar. Bugün bu oyun ortaya çıktı. Bugün birilerinin artık tarihini iyi bilmesi lazım. Nereden yıkıldığını milletlerin bilmesi lazım. Birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Birlik ve beraberliği de tarih birliği sağlar, dil birliği sağlar, din birliği sağlar. Bu birlikteliğimizi sağlayan hususları gençlerimize en güzel bir şekilde vermeliyiz."

Şimşirgil, Bilecik'i gezenlerin bu ülkeyi kendilerine miras bırakan Şeyh Edebali'yi, Ertuğrul Gazi'yi, Dursun Fakih'i, Osman Gazi'yi, Orhan Gazi'yi gördüğünü dile getirdi.

Bu ecdadı tanıyan bir insanın, devletini de milletini de seveceğini vurgulayan Şimşirgil, "Bunları seven, Amerikalı birinin uşağı olmaz, onların oyununa da düşmez, onların bir tweeti sebebiyle sokaklara da dökülmez, birbirini de yemez. Tarih şuurunu inşallah milletimize, gençlerimize en güzel şekilde öğretelim. Haritaları çizilen bir milletin evlatları da yarın yine ecdadına benzer şekilde haritalar çizen evlatlar olur inşallah." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Ahmet Şimşirgil, Şeyh Edebali, Bilecik, Osmanlı Devleti, Güncel
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