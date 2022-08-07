Osmanlı donanmasına gemi yapılan Kurucaşile tersanelerinde artık lüks yatlar üretiliyor

OSMANLI donanmasına gemilerin yapıldığı Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde derme çatma barakalarda lüks yatlar yapılıyor. Ovatekkeönü ve Kapısuyu köylerindeki 20'ye yakın tersanede yılda 12 balıkçı teknesi ve 10 yat yapılarak denize indiriliyor. Gemi yapım ustası Şükrü Kurun (40), "Atalarımız Osmanlı donanmasına gemi ve çektirme gemiler yapardı. Biz de atalarımızın geleneğini sürdürüyoruz" dedi.

Osmanlı'ya savaşlarda kullanılmak üzerine ahşap gemiler üreten Kurucaşile ilçesi Ovatekkeönü ve Kapısuyu köyünde babadan oğula geçen ahşap tekne yapımı geleneği devam ediyor. Naylon barakalarda ve derme çatma binaların altında devam ettirilen ahşap tekne ve yat yapımcılığında 20 atölye ve tersane bulunuyor. Kurucaşile ilçesindeki tersanelerde yılda ortalama 12 balıkçı teknesi ile 10 yat yapılarak, denize indirilip sahiplerine teslim ediliyor.