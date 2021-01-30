Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı - Son Dakika

Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı

30.01.2021 09:19

Balıkesir'de, baba mesleği saraçlığı 45 yıldır sürdüren Halil Tuzluk, son dönemde yayınlanan Osmanlı dönem dizilerinin ardından işlerinin açıldığını söyledi. Tuzluk, "Dizi ve filmlerde kullanılmak üzere eğer, kurluk, at başlığı ve göğüslüğü ile üzengi gibi malzemelere talep arttı. Yurt içi ve yurt dışından da çok sayıda sipariş alıyorum" dedi.

Balıkesir'de 45 yıldan bu yana baba mesleği saraçlığı sürdüren Halil Tuzluk, eğer, kurluk, at başlığı, göğüslüğü ve üzengi imalatı yapıyor. Teknolojik gelişmelerle at kullanımının azalmasına rağmen, son dönemdeki dizi ve filmlerle birlikte bu eşyalara ilgi yeniden arttı.

Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı

"TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Tarihi dizilere olan ilgi nedeniyle işlerinin açıldığını belirten Tuzluk, dizilerle birlikte at binmeye ve atlı okçuluk kulüplerine taleplerin arttığı söyledi. Tuzluk, "Saraçlık mesleği malum hayvanlarla ilgili olan bir meslek. Son dönemde tarihi dizilere olan ilgiliden dolayı bizden istenen eğer talebinde yoğunluk oldu. Talebe karşılık vermek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı

"ENDONEZYA, ALMANYA VE AVUSTURYA GİBİ ÜLKELERE EĞER GÖNDERDİK"

Eğerlerin tamamının kendi imalatı olduğunu belirten Halil Tuzluk, "Kasasından, işlemesine kadar her şeyi bize ait. Son zamanlarda ayrıca atlı okçuluk kulüpleriyle beraber biz de kendimizi bir kademe daha ileriye götürmeye çalıştık. Okçuluk kulüplerinin artmasıyla işlerimiz de açıldı. Onların isteği doğrultusunda, atın üstünde rahat hareket edecekleri şekilde eğerler üretiyoruz. Ayrıca kendi imal ettiğimiz eğerler var. 'Osmanlı' dediğimiz bir model çıkardık. Bu eğer yoğun talep gördü. Hem birebir gelenler hem internet üzerinden siparişler var. Endonezya, Almanya, Avusturya gibi ülkelere de eğer gönderdik. Şu an yaptığımız işten memnunuz. Bu filmler de bize olumlu yansıdı. Biz de ona istinaden kendimizi geliştirerek, bu mesleği sürdürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı
Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı
Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı
Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı
Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı
Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı
Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı
Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı

Balıkesir, Osmanlı, Okçuluk, dizi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı - Son Dakika Ekonomi


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