Osmanlı Dönemi'nde Kudüs'te İlmi Hayat ve Eğitim Sempozyumu"

Osmanlı yönetiminde dört asır boyunca farklı din ve sosyal gruplardan insanların huzur içerisinde yaşayabildiği, bugün ise çekişmelerin odağında yer alan Kudüs, ilmi hayatının tüm yönleriyle "Osmanlı Dönemi'nde Kudüs'te İlmi Hayat ve Eğitim Sempozyumu"nda konuşulacak.

Osmanlı yönetiminde dört asır boyunca farklı din ve sosyal gruplardan insanların huzur içerisinde yaşayabildiği, bugün ise çekişmelerin odağında yer alan Kudüs, ilmi hayatının tüm yönleriyle "Osmanlı Dönemi'nde Kudüs'te İlmi Hayat ve Eğitim Sempozyumu"nda konuşulacak.



Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden (FSMVÜ) yapılan açıklamaya göre, FSMVÜ Ortadoğu ve Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti iş birliğinde, Bağcılar Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan uluslararası sempozyum, 29-30 Aralık tarihlerinde üniversitenin Haliç Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilecek.



Sempozyumda, üç semavi din tarafından kutsal kabul edilen Kudüs, ilmi ve eğitim faaliyetleri üzerinden ele alınacak.



Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyet Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri'nin açılış konuşmasını yapacağı sempozyumda, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Filistinli Araştırmacı Basheer Barakat bildiri sunacak isimler arasında yer alıyor.



Sempozyumda, Kudüs'te Osmanlıların ilme yaptıkları yatırımlar, medreseler, bu medreseler için kurulmuş vakıflar, sosyal ve dini hayat gibi konularda Türkiye, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Irak'tan katılımcılar iki gün boyunca bildiri sunacak.

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