Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Osmanlı döneminde Ayasofya'da yürütülen ilmi çalışmalar devam... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Osmanlı döneminde Ayasofya'da yürütülen ilmi çalışmalar devam...

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu"nun kapanışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Osmanlı döneminde Ayasofya Camii'nde yürütülen ilmi çalışmaların bugün de devam ettirileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu"nun kapanışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Osmanlı döneminde Ayasofya Camii'nde yürütülen ilmi çalışmaların bugün de devam ettirileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca online olarak düzenlenen "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu" Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'Değerlendirme ve Kapanış Oturumu'nun arından sona erdi.

3 gün süren sempozyumun 'Değerlendirme ve Kapanış Oturumu'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir asra yakın bir hasretten sonra Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açıldığını ifade ederek, "Açılışın ardından çok kısa bir süre içerisinden Başkanlığımız tarafından 35 kadar tebliğin sunulduğu bir sempozyumun organize edilmesi ve bu sempozyumun başarıyla tamamlanmış olması bir iftihar tablosudur. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Erbaş, Osmanlı döneminde Ayasofya Camii'nde yürütülen ilmi çalışmalara değinerek, "Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz. Çok kıymetli hocalarımız başta İstanbul müftümüz olmak üzere Ayasofya'da dersler yapacaklar. Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, ilmihal, siyer gibi derslerle o geleneği inşallah yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Müzeye dönüştürülen Ayasofya Camii, yeniden ibadete açıldı"

Ayasofya'nın 1453'te camiye çevrildiğini hatırlatan Başkan Erbaş, "Ayasofya, cami hüviyetini bugüne kadar devam ettirdi. Ancak ibadete kapatılarak müzeye dönüştürülmüştü. Şimdi Ayasofya kiliseden camiye dönüştürülmedi, müzeye dönüştürülen o cami tekrar ibadete açıldı. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Ayasofya, cami hüviyetini resmi olarak korudu, bunun belgeleri elimizde var. Dolayısıyla biz bu şekilde bir kanaat ortaya koyanların bu kanaatlerinin yanlış olduğunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Ayasofya Camii'ne 2 adet hat levhası astı"

Başkan Erbaş, sempozyumda 'Ayasofya ve Sanat' konusunun da ele alındığını, Osmanlı'nın yaptıkları ile Ayasofya'yı bir külliyeye dönüştürdüğünü belirterek, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından sonraki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 adet hat levhasını Ayasofya Camii'nin duvarlarına astığını söyledi.

"Sempozyum vesilesiyle atalarımızın ilme verdiği önemi bir kez daha hatırladık"

İstanbul'un fethiyle birlikte kültür faaliyetleri kapsamında Fatih Sultan Mehmed tarafından Bizans'tan kalan yazma eserlerin Osmanlı Türkçesine tercüme ettirildiğini dile getiren Başkan Erbaş, "Bu çeviriler müstensihler tarafından çoğaltılarak günümüze ulaşmıştır. Bu sempozyum vesilesiyle atalarımızın ilmi yadigara verdiği ehemmiyeti bir kez daha hatırlıyoruz" diye konuştu.

Bu sempozyuma yaptıkları araştırma ve çalışmalarla katkı sağlayan akademisyenlere, sempozyuma teknik ve fikir yönden destek olan tüm çalışanlara teşekkür eden Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"En kısa sürede salgın sürecinin geçmesini ardından Ayasofya'nın yanı başında İstanbul'un kalbinde bilim insanları ile tekrar böyle bir toplantı yapmayı ve Ayasofya başlıklı bir sergi açmayı en içten dileklerimizle temenni ediyorum. Bu sempozyumun başta Süleymaniye Kütüphanesi'nde ki yazma nüshaları olmak üzere tüm kütüphaneler ve kitaplara olan ilgiyi artırmasının eskiden olduğu gibi başta Ayasofya olmak üzere tüm camilerimizin ilim merkezi olmasına vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum."

Başkan Erbaş, bu yıl Ayasofya Camii ile ilgili yaptıkları gibi bundan sonra her Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda selatin bir cami ile ilgili bir sempozyum yapacaklarını kaydetti.

Online olarak gerçekleştirilen 'Değerlendirme ve Kapanış Oturumu'na Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ile Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da katıldı. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Osmanlı döneminde Ayasofya'da yürütülen ilmi çalışmalar devam...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Osmanlı döneminde Ayasofya'da yürütülen ilmi çalışmalar devam...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 23:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Osmanlı döneminde Ayasofya'da yürütülen ilmi çalışmalar devam... - Son Dakika


Son Dakika

Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı Kasımpaşa yenilgisi sonrası Fatih Terim'den tepki: Ekonominin kötü gidişatını da bana bağlayabilirler Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi
Annelerinin şiddetine, dayılarının tacizine maruz kalan 4 kardeş, korkudan dışarı çıkamıyor Annelerinin şiddetine, dayılarının tacizine maruz kalan 4 kardeş, korkudan dışarı çıkamıyor         
23:13
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu         
22:09
30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu 30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu         
21:55
Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı         
21:18
Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı         
20:41
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu         
19:38
Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı         
17:00
Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı         
15:16
Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı         
14:25
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı         
13:51
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti         
11:27
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 00:34:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Osmanlı döneminde Ayasofya'da yürütülen ilmi çalışmalar devam... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei