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Osmanlı döneminde kurulan Küllü köyünü ilk kez bir vali ziyaret etti - Son Dakika

Osmanlı döneminde kurulan Küllü köyünü ilk kez bir vali ziyaret etti

22.09.2021 09:11
Osmanlı döneminde kurulan Küllü köyünü ilk kez bir vali ziyaret etti, System.String[]

- Osmanlı döneminde kurulan Küllü köyünü ilk kez bir vali ziyaret etti Vali Erdinç Yılmaz, 1895 yılında Amanos dağlarının korunması için 16 hanenin iskan edildiği Osmaniye merkeze bağlı Küllü köyünü ziyaret etti Osmanlı Devleti'nin 1895 yılında Amanos dağlarının korunması için 16 haneyi...

- Osmanlı döneminde kurulan Küllü köyünü ilk kez bir vali ziyaret etti

Vali Erdinç Yılmaz, 1895 yılında Amanos dağlarının korunması için 16 hanenin iskan edildiği Osmaniye merkeze bağlı Küllü köyünü ziyaret etti

OSMANİYE - Osmanlı Devleti'nin 1895 yılında Amanos dağlarının korunması için 16 haneyi iskan ettiği Osmaniye merkeze bağlı Küllü köyünü ilk defa bir vali ziyaret etti. Vali Erdinç Yılmaz'ın ziyaretinde köyün geçmişiyle ilgili bilgi veren Araştırmacı Yazar Kadir Aslan'ın "Küllü köyünü şimdiye kadar hiçbir vali ziyaret etmemişti" dedi.

Göreve geldiği ilk günden beri merkez ve ilçe köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erdinç Yılmaz'ın son durağı Osmanlı Devleti'nin 1895 yılında Amanos dağlarının korunması için 16 haneyi iskan ettiği merkeze bağlı Küllü köyü oldu. İlk olarak 5 Nisan 1995 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen sivil terör şehidi Osman Kaya'nın ailesini ziyaret eden Vali Yılmaz, ardından köy sakinleriyle bir araya geldi. Köylülerin sorun ve taleplerini aktaracağı düşünülürken köyün geçmişiyle ilgili bilgi vermek için söz alan Araştırmacı Yazar Kadir Aslan'ın "Küllü köyünü şimdiye kadar hiçbir vali ziyaret etmemişti. İlk defa ziyaret eden bir vali olması dolayısıyla Küllü köyü halkı adına hepiniz hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlamasıyla Vali Erdinç Yılmaz'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Aslan, "Köyümüz 150 yıllık bir geçmişe sahiptir. 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinden sonra Osmaniye'ye gelmiş 1865-1866 yıllarında Amanoslardaki Ulaşlı aşiretinin ovalara indirilme iskanından sonra buralar boşaltılmış. Bizler Kafkaslardan geldiğimiz için Osmaniye'de Cebelibereket valisine müracaat edilerek dağların korunması için Küllü köyüne yerleştirilmemiz uygun görülmüş. 1895 yılında 16 hane olarak Küllü köyüne gelip tapuların verilmesi suretiyle Osmanlı Devleti bizleri buraya iskan etmiş. 1895'te buraya yerleştikten sonra 1918 yılında başlayan Milli Mücadele Hareketinde ilk kurşunun atıldığı Dörtyol'un kahramanı Kara Hasan Paşa'nın çetesiyle birlikte kullandığı karargahıdır Küllü köyü. Çetelere ev sahipliği yapmıştır. Yani baskınlar buradan yönetilmiştir. 1895'den 1950'ye kadar Dörtyol'a bağlı 1950 yılından sonra Osmaniye'ye bağlanmıştır. Osmaniye'ye 35 km uzaklıkta merkez bir köydür" diye konuştu.

Aslan'ın konuşmasının ardından köy muhtarı Ali Kara köyün ihtiyaçları konusunda Vali Erdinç Yılmaz'ı bilgilendirdi. Köyün ihtiyaçlarının ellerinden geldiğince karşılanacağını ifade eden Vali Yılmaz, "Bugün siz değerli Küllü köyü sakinlerimizle bir arada olmaktan mutluyum. Sizlerin içtenliği, samimiyeti beni çok mutlu etti. İyi ki gelmişim iyi ki sizlerle beraberiz. İnşallah bu taleplerinizi elimizden geldiğince karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Küllü köyünde gerçekten sizlerle birlikte olmak güzel, her zamanda geliriz. İyi ki varsınız" dedi.

Ziyaretleri sırasında Vali Erdinç Yılmaz'a İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut eşlik etti.

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmanlı döneminde kurulan Küllü köyünü ilk kez bir vali ziyaret etti - Son Dakika


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