Osmanlı dönemindeki birçok yapıda imzası bulunan mimar Fossati kardeşler anıldı - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyonunun yanı sıra Darulfünun, Hazine-i Evrak, Reşit Paşa Türbesi gibi 50'ye yakın binayı inşa eden mimar Gaspare ve Giuseppe Fossati kardeşler, ilk inşa ettikleri yer olan Rusya Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binada anıldı.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ev sahipliğinde, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Tiziano Balmelli, İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, İsviçre Ticino Kantonu Konseyi Başkanı Manuele Bertoli ve Fossati kardeşlerin doğum yeri Morcote'nin Belediye Başkanı Giacomo Caratti ile Türkiye, İsviçre ve Rusya'dan akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen programda, Fossati kardeşlerin hayatı ve çalışmaları paylaşıldı.

Buravov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fossati kardeşlerin ülkeleri aşan zengin bir birikim ortaya koyduğunu belirtti.

Fossati kardeşlerin İstanbul'dan önce Rusya'da birçok bina yaptığını dile getiren Buravov, "Rusya'da büyük bir mimarlık hazinesi bıraktılar, Moskova'da St. Petersburg'da ve diğer şehirlerimizde. Burada da bugün başkonsolosluğumuzun bulunduğu bu güzel binayı 1845'te inşa ettiler." dedi.

Buravov, Fossati kardeşlerin Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok esere imza attığını belirterek, "Fossati kardeşler Türkiye'ye de çok güzel eserler kazandırdı. Bunların en önemlisi 1847-1849 arasında yaptıkları Ayasofya restorasyonudur. Bugün Rusya'dan İsviçre'den ve Türkiye'den bilim insanlarıyla Fossati kardeşlerin eserlerini konuşacağız, bilim insanları araştırmalarının sonuçlarını anlatacak." diye konuştu.

"Fossatilerin İstanbul'da olması tesadüf değil"

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Thöni de Fosatti kardeşlerin İstanbul'a kazandırdığı mimari zenginliğe dikkati çekti.

İstanbul'da 20 yıla yakın süre kalan Fossati kardeşlerin önemli tarihi tanıklıkları olduğunu kaydeden Thöni, şunları anlattı:

"Fossatiler çalışmalarını sürdürürken 1839'da Tanzimat'ın ilanıyla başlayan ülkeyi modernleştirmeye yönelik bir dizi reform gelişti. Fossatilerin bu dönemde İstanbul'da olması tesadüf değildir. O dönemde İstanbul, Batı Avrupa ile yakın ilişkiler içindeydi ve yakınlık giderek artıyordu. Aynı zamanda İstanbul son derece uluslararası, kozmopolit bir şehirdi. Bugünkü etkinlik İsviçre, Rusya ve Türkiye arasındaki harika paylaşımları ortaya koymak ve 19. yüzyıl ikinci yarısındaki yetenek ve tecrübe paylaşımını anlamak açısından son derece önemli."

Thöni, mimarinin ve tarihin ülkeler arasındaki dostlukların gelişmesi için fırsat olabileceğini belirterek, "Geçmişi incelemek, gelecekteki iş birliklerini artırmak için yeni fırsatlar açabilir." dedi.