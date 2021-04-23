Osmanlı döneminden günümüze 'Sirkencubin' - Son Dakika

Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen lezzet 'Sirkencubin', Ramazan ayında rahatlık sağlıyor.

Vücuttaki toksinlerin atılmasında detoks suları sıkça tercih ediliyor. Farklı karışımları ve farklı lezzetleri bulunan detoks suları yüzyıllar öncesine dayanıyor. İlaç tedavilerini tercih etmeyen vatandaşların da tercihi olan detoks suları, bitkileri ve doğal ürünleri kullanarak hazırlandığında vücutta farklı etkiler oluşturuyor.

Eskişehir Ayten Usta Gurme Restoran'da görev yapan Özlem Kaleli, Ramazan ayında yoğun ilgi çeken ve bir o kadar da vücuda fayda sağlayan detoks sularından sirkencubinin, Osmanlı döneminden geldiğini belirterek, "Sirkencubin Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş olan, hazmı ve sindirimi kolaylaştıran detoks bir içecektir. Geçmişten bu güne özelliğini yitirmeyen, kaybetmediğimiz lezzetlerden birisidir. Antioksidan içerikli bir içecektir. Bal, elma sirkesi, yeşil elma ve limon ile hazırlanıyor. Elma sirkesi ve bal aynı oranda kullanılıyor. Yapılacak miktara göre yeşil elma ve limon ekleniyor. Su eklenerek karışım tamamlanıyor. Genel olarak hazmı kolaylaştırdığı için yemeklerden sonra tüketiliyor. Özellikle Ramazan ayında iftarlardan sonra içilmesi rahatlatır. Normal zamanlarda da sürekli içilebilir. Gündüz içildiği takdirde de tokluk hissi veriyor" dedi.

(Ali Furkan Çetiner - Mısra Ezginur Göçer/İHA)