Osmanlı döneminden kalan demirci dükkanı, internet satışıyla çağa ayak uydurdu - Son Dakika
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Osmanlı döneminden kalan demirci dükkanı, internet satışıyla çağa ayak uydurdu

11.08.2022 20:54

Osmanlı döneminden kalan demirci dükkanı, internet satışıyla çağa ayak uydurdu Demirci kardeşler, yurt dışına internet üzerinden bıçak ve balta satıyorİZMİR Osmanlı döneminden kalan demirci dükkanının 2 bin derecelik ateşi, babadan oğula geçen zanaat ile birleşerek çeliğe hayat veriyor.

Osmanlı döneminden kalan demirci dükkanı, internet satışıyla çağa ayak uydurdu

Demirci kardeşler, yurt dışına internet üzerinden bıçak ve balta satıyor

İZMİR Osmanlı döneminden kalan demirci dükkanının 2 bin derecelik ateşi, babadan oğula geçen zanaat ile birleşerek çeliğe hayat veriyor. Ömer ve Ali Akdemir kardeşler, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın son sıcak demirci ustaları olarak öne çıkıyor. Kamp baltası, av bıçağı, şef bıçağı gibi ürünlerin yanı sıra müzelerde sergilenecek çeşitli aletleri de üreten kardeşler, bu eski dükkanda çağa ayak uydurarak ürünlerini internet üzerinden yurt dışına da satmaya başladı.

İzmir'de yaşayan Ömer ve Ali Akdemir kardeşler, babalarından devraldıkları Osmanlı döneminden kalma demirci dükkanında Kamp baltası, av bıçağı, şef bıçağı gibi ürünlere hayat veriyor. 2 bin derecelik ateşte zanaatlerini sergileyen kardeşler, yaptıkları ürünleri yurt içi ve yurt dışına satıyor. Ömer Akdemir'in oğlu Süleyman Akdemir, yapılan ürünlerin fotoğraflarını internet üzerinden paylaşıyor, yurt dışına kişiye özel ürünler yollanıyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın son sıcak demirci ustaları olan Akdemir Ailesi, müzelerde sergilenmek üzere eski dönem aletlerini de üretiyor.

"Çağa ayak uydurmasaydık yok olabilirdik"

Dükkanın Osmanlı döneminden bu yana açık olduğunu söyleyen Ömer Akdemir, "Babamın ustasının ustası burada çalışmış. Babamın ustası, Yunan işgalinde burada çırakmış. Belki de çarşıdaki en eski dükkan burası. 15 sene önce zirai aletler ve ayakkabı kalıpları imal ediyorduk. Şimdilerde daha çok kamp baltası, av bıçağı, şef bıçağı üretiyoruz. Yurt dışı ve yurt içinden birçok müşterimiz var. Eski bir meslek, eski bir dükkan ama çağa da ayak uydurarak internet üzerinden satış yapıyoruz. Çağa ayak uydurmasaydık yok olabilirdik. İnternet satışlarımızı da oğlum başlattı. Yurt dışına satışımız, genelde yurt içinden sipariş verilip yurt dışına götürülmesi şeklinde oluyor. Daha çok Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlar alıyor. Bizden alıp yurt dışına satanlar da oluyor. Biz direkt yurt dışına satmak için uğraştık ancak prosedürler bizi zorladı. Aletleri kör şekilde istiyorlar. Örneğin kör baltanın gittikten sonra bilenmesini istiyorlar" dedi.

"Kruvaziyer gemilerden gelen turistlerin ilgisini çekiyor"

Yaptıkları ürünlerin, kruvaziyer gemilerden gelen turistlerin de ilgisini çektiğini ifade eden Akdemir, "Yurt dışında internette görüp buraya almaya gelen turistler oluyor. Onlar en çok kamp baltası almayı tercih ediyor. Türkiye ve yurt dışından müşterilerimiz internetten buldukları modelleri bize iletiyorlar. Ne istiyorlarsa aynısını yapabiliyoruz. En dekoratif ürünümüz bile kullanılabilir durumdadır. Oyma işi için, kampta kullanmak için çeşitli aletler üretiyoruz. Müzede sergilenmek üzere bile iş yapıyoruz. Mesela yaptığımız gürz ve teber, Tire'deki müzede yer alması için yaptık. Onların işçiliği çok uzun sürdü" diye konuştu.

İzmir'in kavurucu sıcağında 2 bin derecelik ateşte ürün yapan Akdemir kardeşler, bu tarihi dükkanı ileride Ömer Akdemir'in oğlu Süleyman Akdemir'e devretmeyi düşünüyor.

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Kaynak: İHA

Kemeraltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmanlı döneminden kalan demirci dükkanı, internet satışıyla çağa ayak uydurdu - Son Dakika

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