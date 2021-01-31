Osmanlı dönemine ait Büyük Esence Orhan Camisi restore edilecek - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Erenler ilçesinde metruk halde bulunan Osmanlı dönemine ait Büyük Esence Orhan Camisi'nde restorasyon çalışmaları başlatılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 700 yıllık tarihi bulunan ibadethanede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Yatırımlarımız ve projelerimizle şehrimizi geleceğin Türkiye'sine hazırlarken bir yandan da kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Camiyi yenilemek ve çevre düzenlemesini yapmak üzere hazırlıklara başlayacaklarını aktaran Yüce, şanları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile temasa geçerek caminin restorasyon kapsamına alınmasını sağlayacağız. Büyükşehir olarak bizler de cami çevresinde ve camiye çıkan yollarda yenileme gerçekleştireceğiz."

Cami ziyareti sırasında Yüce'ye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resül Narin ile Büyük Esence Muhtarı Sadettin Duman eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi daha önce de Pamukova Paşalar Mahallesi'nde 700 yıllık geçmişe sahip Karaca Ahmet Türbesi ve Camisi aslına uygun şekilde restore edilmesine destek sağlamıştı.