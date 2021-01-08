Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy Camii restore edildi - Son Dakika

Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy Camii restore edildi

08.01.2021 08:08

Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy Camii restore edildi Yapımı 1600'lü yıllara dayanan 1897 yılında tadilattan geçirilen tarihi cami restorasyonla birlikte yeni bir görünüme kavuştu Tarihi cami el yapımı minaresiyle dikkat çekiyor Vali Mustafa Çiftçi: "Minaresinden ezan sesi, kubbesinden Kur'an...

Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy Camii restore edildi

Yapımı 1600'lü yıllara dayanan 1897 yılında tadilattan geçirilen tarihi cami restorasyonla birlikte yeni bir görünüme kavuştu

Tarihi cami el yapımı minaresiyle dikkat çekiyor

Vali Mustafa Çiftçi: "Minaresinden ezan sesi, kubbesinden Kur'an sesi kıyamete kadar eksilmesin"

ÇORUM - Çorum'da merkeze bağlı Üçköy'de bulunan Osmanlı dönemi mimari örneklerinden birisi olan tarihi Üçköy Camii restore edilerek ibadete açıldı.

Yapımı 1600'lü yıllara dayanan, 1897 yılında tadilattan geçirilen tarihi cami restorasyonla birlikte yeni bir görünüme kavuşan cami ibadete açıldı. Dikdörtgen planlı camide temel ve duvarlar moloz taş, duvar köşeleri kesme taş ile yapılırken ibadet mekanı dört ahşap sütun üzerine oturan ahşap kubbe ile örtülü. Kubbenin ortasında rozet ve lale motifleri bulunurken kubbenin dört tarafı ahşap tavanla çevrilmiş, dikdörtgen tablalar halinde olup baklava dilimli motifli. Caminin üzeri kırma çatılı ve alaturka kiremitle örtülü olup taş şerefeli el yapımı minaresi dikkat çekiyor.

1983 yılında "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescillenen Üçköy Camiinin, İl Özel İdaresi tarafından 2017 yılında rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanarak Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunuldu. Projenin onaylanmasının ardından Üçköy Camiinin restorasyon için geçtiğimiz Haziran ayında ihalesi yapıldı. Tarihinde de yüklenici firma ile 1 milyon 197 bin 700 lira bedelle sözleşmesi imzalandı.

Merkeze bağlı Üçköyde bulunan tarihi caminin 1897 yılında Ali Ethem Paşa tarafından inşa ettirildiğini anımsatan Vali Mustafa Çiftçi, "Cami 1983 yılında 'Korunması Gerekli Kültür Varlığı' olarak tescil edilmiş. 2017 yılında İl Özel İdaresi tarafından rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlattırılmış olup yetkili kurulların onayının ardından proje uygulanmaya hazır hale geldi. 2020 yılı Haziran ayında tarihi camimizin ihalesi yapılarak toplam 1 milyon 200 bin lira bedelle yer teslmi yapılarak restorasyon çalışmalarına başlandı" dedi.

Restorasyon çalışmalarında işe başlanıldığında nasıl bir tablo ile karşılaşılacağının tahmin edilemediğini dile getiren Vali Çiftçi, "Öngörülemeyen imalatlar nedeniyle projede yüzde 50 iş artışına gidildi. Aralık atında restorasyon yapılarak tarihi cani hizmete açıldı" ifadelerini kullandı.

Restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi caminin iç ve dış sıvalarının tamamen söküldüğünü anlatan Vali Çiftçi, "Deforme olan, hasar gören kerpiç yapılar tamamen onarıldı. Ayrıca kubbe askıya alınarak taşıyıcı sütunlar güçlendirildi. Camimizin dış kısmındaki ihata duvarı yenilendi. Avlu ise taş kaplama ile kaplandı. Caminin dikkat çeken bölümlerinden olan minare ise aslına uygun olarak yeniden yenilendi. Yenilenen haliyle tarihi camimizin Üçkök köyümüze ve Çorum'a hayırlı olsun. Minaresinden ezan sesi, kubbesinden Kur'an sesi kıyamete kadar eksilmemesini niyaz ediyorum" diye konuştu.

Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy Camii restore edildi
Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy Camii restore edildi
Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy Camii restore edildi
Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy Camii restore edildi

Restorasyon, Osmanlı, Çiftçi, Ezan, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy Camii restore edildi - Son Dakika


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