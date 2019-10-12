Osmanlı ekmeği Karadeniz ürünleriyle tatlandı - ORDU

Ordu'da bir işletme tarafından yapılan ve "Osmanlı ekmeği" olarak bilinen ekmek, fındık ve mısır unu başta olmak üzere 13 farklı tahıl unu ve baharat çeşitleriyle yapıldıktan sonra tartılarak satılıyor.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'ndeki bir market zincirine ait fırında, uzunluğu yaklaşık 3 metre gelen, kilosu ise ortalama 15-20 kiloyu bulan Osmanlı Ekmeği yapılıyor.

Fırın ustası tarafından yöreye has fındık ve mısır ununun yanı sıra çavdar, haşhaş tohumu, dere otu, çörek otu, çekirdek içi, susam, sarı ve mavi haşhaş ile yulaf ezmesi gibi ürünlerin karışımıyla elde edilen ekmek, yaklaşık 5 saatte hazırlanıyor.

Uzun süre bayatlamadan da kalabilen ekmeğe yöre halkı tarafından oldukça ilgi gösterilirken, ekmeğin kilogramı ise 7 liradan satışa sunuluyor.

Firmanın üretim müdürü ziraat mühendisi Ece Biroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı ekmeğinin Türkiye'de farklı illerde bilinen ve farklı karışımlarla hazırlanan bir ekmek çeşidi olduğunu söyledi.

Bazı yörelerde ekmeğin 7 farklı çeşit kullanılarak yapıldığını kaydeden Biroğlu, kendi firmalarının ise bu çeşidi başta fındık ve mısır olmak üzere 13 çeşide çıkardığını belirtti.

Ekmeğin fırın ustaları tarafından titizlikle hazırlanarak tüketiciye sunulduğunu aktaran Biroğlu, daha önce tepsilerde hazırladıkları ekmeği artık kilo bazına taşıdıklarını ve şu anda 20 kiloya varan ekmek hazırlayabildiklerini dile getirdi.

Eski günlerin lezzeti olarak bir ekmeği Ordu'ya has ürünlerle buluşturdukları için mutlu olduklarını ifade eden Biroğlu, ekmeğin sağlık yönünden de faydalı olduğunu, bu nedenle ekmeğe fazla rağbet gösterildiğini vurguladı.

Ekmek kolay bayatlamayan bir özelliğe sahip

Biroğlu, ekmeği dilimleyerek kilogram olarak satışa sunduklarını aktararak, "Ekmeğimiz kolay kolay bayatlamayan bir özelliğe sahip. Normal ekmekler bir günde bayatlarken, bu ekmek en az 3-4 gün taze kalabiliyor. Ekmeği buzdolabına koyduğunuz zaman ömrü daha da uzamaktadır." dedi.

Ekmekte tam buğday, kepek ve çavdar olduğundan dolayı diyet yapan ve şeker hastaları tarafından da tercih edildiğini söyleyen Biroğlu, ekmeği şu anda Ordu'da yapan tek firma olduklarını sözlerine ekledi.

Fırın ustası Erhan Şahin ise Osmanlı ekmeğini, 13 çeşit ürünle karıştırarak hazırladıklarını aktardı.

Ekmeğin içerisine fındık da koyduklarını belirten Şahin, ekmeğin kilo ve boyutunun fazla olması nedeniyle uzun uğraşlar sonucu hazırladıklarını anlattı.

Ordulu vatandaşlar da ekmeğin normal ekmeklerden farklı olduğunu ve içeriğinin çok zengin olması nedeniyle bu ekmeği lezzetli bulduklarını kaydetti.