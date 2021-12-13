OSMANLI ESERİ ŞEHZADELER KONAĞI'NDA SU KUYUSU VE KÜNKLER BULUNDU - Son Dakika

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından Sur ilçesinde bulunan Osmanlı eseri Şehzadeler Konağı'nın restorasyonu sürüyor. Restorasyon kapsamındaki çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında su künkleri ve 3 noktada su kuyusu ile yapıya ait olduğu değerlendirilen duvar izleri ortaya çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca başlatılan ve 1500'lü yıllarında sonunda yapıldığı değerlendirilen Osmanlı eseri Şehzadeler Konağı'nın restorasyonu sürüyor. Restorasyon sonrası yakın zamanda vefat eden Diyarbakırlı ünlü şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un adının verileceği konakta, müze denetimi ve arkeolog gözetiminde yürütülen çevre düzenlemesi çalışmalarında su künkleri ve 3 ayrı noktada su kuyusu ile yapıya ait olduğu değerlendirilen duvar izleri ortaya çıkarıldı. Konağa ait ıslak mekanların izleri ve banyo için su ısıtma ocaklarının da rastlandığı kazıda, tespit edilenler arasında özgün halini koruyan tuvalet ve ocak yapısında temizlik çalışmaları yapılacak.