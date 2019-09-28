Son Dakika Haberleri: Osmanlı geleneği 'Amin alayı' Kütahya'da yaşatılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Osmanlı geleneği 'Amin alayı' Kütahya'da yaşatılıyor

1 saat önce

Osmanlı döneminde öğrencilerin okula başlamadan okulu sevmeleri için yapılan 'amin alayı' geleneği Kütahya'da bir özel okulda yaşatılıyor.

Osmanlı geleneği 'Amin alayı' Kütahya'da yaşatılıyor, System.String[]

Osmanlı döneminde öğrencilerin okula başlamadan okulu sevmeleri için yapılan 'amin alayı' geleneği Kütahya'da bir özel okulda yaşatılıyor.


Anaokulu öğrencilerine hizmet veren özel okulda yaşları 3 ila 6 arasında değişen öğrenciler, kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde mehter takımı eşliğinde yürüşe geçti. Mehteran kıyafeti ve rengarenk elbiseler giyen öğrencilere, vatandaşların ilgisi yoğun oldu.


Etkinliği sürekli hale getirmek istediklerini belirten Okul Müdürü Mustafa Ercan, "Küçük öğrencilerimizin okula başlamadan önce böyle bir etkinlik yapmalarının güzel olacağını düşündük. Bu uygulama zaten Osmanlı döneminde öğrencilerin okulu sevmeleri, kolay alışmaları için yapılıyordu. Bizlerde bu güzel geleneği okulumuzda yapmak ve yaşatmak istedik" diye konuştu.


Öğrenci velileri de etkinlik süresince çocuklarının heyecanına ortak oldu, bu güzel anı da kameraları ile ölümsüzleştirdiler. "Böyle bir uygulama olması bizi çok mutlu etti" diyen veliler, "Geçmişimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına çok güzel bir uygulama. Bizler de çocuklarımızın bu güzel anlarında onların yanında olmak istedik" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da gece boyunca 29 artçı deprem yaşandı
Balık fiyatları, beyaz eti solladı Vatandaş, deprem sonrası kentsel dönüşüm için soluğu belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde aldı Bursa annesi tarafından minibüste bırakılan engelli çocuk fenalaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 16:34:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmanlı geleneği 'Amin alayı' Kütahya'da yaşatılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]