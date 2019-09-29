Son Dakika Haberleri: Osmanlı geleneği 'Amin alayı' Kütahya'da yaşatılıyor
Son Dakika Yerel Haber

Osmanlı geleneği 'Amin alayı' Kütahya'da yaşatılıyor

32 dakika önce

Osmanlı geleneği 'Amin alayı' Kütahya'da yaşatılıyorKÜTAHYA - Osmanlı döneminde öğrencilerin okula başlamadan okulu sevmeleri için yapılan 'amin alayı' geleneği Kütahya'da özel bir okulda yaşatılıyor.

Osmanlı geleneği 'Amin alayı' Kütahya'da yaşatılıyor

KÜTAHYA - Osmanlı döneminde öğrencilerin okula başlamadan okulu sevmeleri için yapılan 'amin alayı' geleneği Kütahya'da özel bir okulda yaşatılıyor.

Anaokulu öğrencilerine hizmet veren özel okulda yaşları 3 ila 6 arasında değişen öğrenciler, kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde mehter takımı eşliğinde yürüşe geçti. Mehteran kıyafeti ve rengarenk elbiseler giyen öğrencilere, vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Etkinliği sürekli hale getirmek istediklerini belirten Okul Müdürü Mustafa Ercan, "Küçük öğrencilerimizin okula başlamadan önce böyle bir etkinlik yapmalarının güzel olacağını düşündük. Bu uygulama zaten Osmanlı döneminde öğrencilerin okulu sevmeleri, kolay alışmaları için yapılıyordu. Bizlerde bu güzel geleneği okulumuzda yapmak ve yaşatmak istedik" diye konuştu.

"Böyle bir uygulama olması bizi çok mutlu etti" diyen veliler, "Geçmişimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına çok güzel bir uygulama. Bizler de çocuklarımızın bu güzel anlarında onların yanında olmak istedik" şeklinde konuştu.

Osmanlı geleneği 'Amin alayı' Kütahya'da yaşatılıyor

Kütahya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Katar Havayolları 13 bin 341 TL'ye varan maaşla Türkiye'den kabin görevlisi alımı yapacak
Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu Kocaeli'de alkol ve uyuşturucu verilen 16 yaşındaki genç kız cinsel istismara uğradı iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 01:30:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmanlı geleneği 'Amin alayı' Kütahya'da yaşatılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]