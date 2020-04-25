Osmanlı geleneği Diyarbakır'da devam ediyor - Son Dakika

Osmanlı geleneği Diyarbakır'da devam ediyor

Korona virüs ile mücadeleye bir destek de Diyarbakır'daki fırın sahibinden geldi

Sur ilçesinde bulunan bir fırın işletmecisi Osmanlı geleneğini olan askıdan pide kampanyasını 18 yıldır sürdürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir fırın işletmecisi korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayırsever vatandaşların desteği ile başlatmış olduğu Osmanlı geleneği olan askıda pide kampanyasını sürdürüyor. Ramazan ayı ile birlikte günde 140 aile için askıya pide koyan fırın işletmecisi bu ayda 20 bin ekmeği fakir ve yoksul ailelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Mecit Ağa Ekmek Fırını tarafından Osmanlı geleneği olan askıda pide kampanyası yıllardır sürdürülüyor. 'Hayır için askıya ekmek asabilirsiniz. Bir ekmek eve bir ekmek askıya' uygulaması sayesinde ihtiyacı olanlar askıdan pidelerini alırken, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların da evlerine kadar ekmek gönderiliyor.

"Uygulamayı 18 yıl önce başlattık"

İhtiyaç sahibi vatandaşlar gelip ekmeklerini askıdan alarak hayırsever vatandaşlara ve fırın işletmecisine teşekkür ederken, Mecit Ağa Ekmek Fırını işletmecisi Umut Karahan, 18 yıl önce Ramazan ayında başlattıkları bu uygulamanın günümüzde de devam ettiğini belirtti.

"Ekmek alamaya gelemeyen vatandaşlara kendimiz ulaştırıyoruz"

Fırının baba mesleği olduğunu ve 1918 yılından bu yana işletmeye açık olduğunu belirten Karahan, "Ramazan ayı ile birlikte hayırsever vatandaşlarımızın askıya pide asmamız için gönderdiği paralar ile bunu yapıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlar gelip askıdan ekmeğini alıyorlar. Kısıtlama ve sonrası gelemeyen vatandaşlara da kendi araçlarımızla evlerine kadar yolluyoruz. Ramazan ayı boyunca 20 bin adet pide askı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bizlere para gönderip ihtiyaç sahiplerine isimlerinin verilmesini istemiyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Her gün 140 aile gelip kendi ihtiyaçları kadar buradan alıyorlar. Askıda pide kampanyamızı 'Bir ekmek eve bir ekmek askıya' sloganı ile başlatmıştık" diye konuştu.