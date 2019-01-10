Osmanlı Geleneğini Çiğ Köfteyle Yaşatıyor

Malatya
'da çiğ köftecilik yapan bir esnaf, Osmanlı'dan bugüne kadar yaşatılan, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma örneği olan "askıda ekmek" uygulamasını, kendi alanına uyarladı. Sabah
erken saatlerde yoğurduğu çiğ köfteyi yaklaşık 20 metrekarelik iş yerinde satarak geçimini sağlamaya çalışan Ekinci
, alın teriyle ekmek parasının kazanırken ihtiyaç sahiplerine de kendince destek olup, önemli bir dayanışma örneği sergiliyor. Murat Ekinci
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıldır çiğ köftecilik yaparak evine ekmek götürmeye çalıştığını söyledi.
Çevresindeki fırıncı esnafından bazılarının ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla Osmanlı geleneği "askıda ekmek" uygulamasını gerçekleştirdiğini, kendisinin de buna zaman zaman destek verdiğini anlatan Ekinci, birgün uygulamayı kendi iş yerinde de yapmaya karar verdiğini ifade etti.
Ekinci, çevresinde çok sayıda ihtiyaç sahibi kişinin bulunduğunu zaman zaman onlara destek de olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"İhtiyaç sahiplerine, garibanlara bir faydamız olması amacıyla bu uygulamayı yapıyorum. İyi de oldu. Gelen, alan ve sevinenler var. İhtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun diye çabalıyoruz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Uygulamayı gören yardıma muhtaç kişiler iş yerine geliyor, biz de boş çevirmiyoruz. Daha önce de bize geleni boş çevirmiyorduk. Biz eskiden, Osmanlıdan beri paylaşmayı, hayırseverliği, garibanın elinden tutmayı zaten daha önceden de yapıyorduk. Askıda çiğ köfteyi ben yapıyorum inşallah meslektaşlarım, başka esnafa da öncülük ederim, devamı gelir."
Murat Ekinci, kentte 3 şubesinin bulunduğunu belirterek, hepsinde aynı uygulamayı başlattığını, elinden geldiğince ihtiyaç sahiplerine desteğinin süreceğini kaydetti.
"Benim çocuğum yiyorsa, onlar da yesin"
İş yerinden alışveriş yapan ve "askıda çiğ köfte" uygulamasına destek olan Burhan Süzgün ise, projeyi beğendiğini ve desteklediğini söyledi.
Günümüzde bazı ihtiyaçlarını karşılayamayan, maddi imkanı yetersiz kişilerin bulunduğunu anlatan Süzgün, "Dışarıdan gelen göçmenlerimiz de var. Allah rızası için bunu yapıyoruz. Benim çocuğum yiyorsa onlar da yesin. Allah inşallah hayrımızı kabul eder. Zaman zaman fırında bu tür uygulamalara denk geliyor ve destek veriyorum." dedi.
Süzgün, uygulamanın Osmanlı dönemlerinden beri yaşatılan büyük bir toplumsal dayanışma ve yardımlaşma geleneği olduğunu anımsatarak, tüm esnafın bu tür uygulamalarla ihtiyaç sahiplerine destek olabileceğini sözlerine ekledi.