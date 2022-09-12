"Filistin'de Osmanlı Dönemi Sağlık Hayatı Sempozyumu" İstanbul'da başladı - Son Dakika
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"Filistin'de Osmanlı Dönemi Sağlık Hayatı Sempozyumu" İstanbul'da başladı

12.09.2022 12:20
"Filistin'de Osmanlı Dönemi Sağlık Hayatı Sempozyumu" İstanbul'da başladı

Osmanlı hakimiyetinde bulunduğu 16. ve 20. yüzyıllar arasında Filistin coğrafyasındaki sağlık hayatını incelemeyi amaçlayan "Uluslararası Filistin'de Osmanlı Dönemi Sağlık Hayatı Sempozyumu", Biruni Üniversitesinde başladı.

Osmanlı hakimiyetinde bulunduğu 16. ve 20. yüzyıllar arasında Filistin coğrafyasındaki sağlık hayatını incelemeyi amaçlayan "Uluslararası Filistin'de Osmanlı Dönemi Sağlık Hayatı Sempozyumu", Biruni Üniversitesinde başladı.

Biruni Üniversitesi, Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi (BETİM) ve Esenler Belediyesi iş birliği ile düzenlenen sempozyum, üniversitenin Zeytinburnu'ndaki kampüsünde başladı.

İki gün sürecek programla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı ve sempozyum başkanı Prof. Dr. Nil Sarı, bu alanda ilk defa böyle bir çalışmanın yapıldığını söyledi.

Bu alanda pek fazla yayın bulunmadığını ve var olanların da tek taraflı olduğunu ifade eden Sarı, "Biz ilk defa bu toplantı vesilesiyle Osmanlı arşivlerine girilip çalışılması için bir vesile olacağını düşündük. Sempozyum için yurt dışından da misafirlerimiz var. Hem Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Başkanı ve üyeleri hem de İsrail'den Osmanlı tarihi çalışan profesörler geliyor. Aynı zamanda İngiltere'den, Fransa'dan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de katılıyorlar kongreye. Sempozyumla birlikte bilinmeyen pek çok bilginin ortaya çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sempozyumun içeriğine ilişkin de bilgiler paylaşan Sarı, Filistin'de kurulan sağlık kuruluşları, Filistin'i ilgilendiren sağlık siyaseti ve kanunlar, hekimlik yapan sağlık çalışanları, Batı ve Orta Doğu ülkelerinin sağlık bağlamında Filistin ile ilişkileri, geleneksel tıp uygulamaları, Filistin'in tıbbi bitki örtüsü ve faunası, Filistin'in sağlık hayatı ile ilgili gezginlerin gözlemleri ve bölgede yaşanan salgın hastalıkları da içeren birçok alanda bilimsel çalışmaların sunulacağını aktardı.

Prof. Dr. Sarı, sempozyum kapsamında müzikle tedavi gösterisi, minyatür ve tezhip sergisinin de açılacağını kaydetti.

Açılış programında katkı sağlayan isim ve kuruluşlara çeşitli hediyeler verilirken, sempozyum oturumlarla devam etti.

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Kaynak: AA

Zeytinburnu, Sempozyum, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Filistin'de Osmanlı Dönemi Sağlık Hayatı Sempozyumu' İstanbul'da başladı - Son Dakika

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