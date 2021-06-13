Üye Girişi
Osmanlı hanedan ailesinin mutlu günü - Son Dakika

Osmanlı hanedan ailesinin mutlu günü

13.06.2021 12:23

Osmanlı hanedan ailesinin mutlu günü Sultan ikinci Abdülhamid Han'ın torunu Nilüfer Osmanoğlu evlendi Şehzade kızı olması sebebiyle Osmanlı Hanedanı'nın "sultan" unvanını taşıyan hayattaki 13 kadın üyesinden biri olan Nilüfer Osmanoğlu (26), 12 Haziran 2021 Cumartesi günü akşamı, Kartal...

Osmanlı hanedan ailesinin mutlu günü

Sultan ikinci Abdülhamid Han'ın torunu Nilüfer Osmanoğlu evlendi

İSTANBUL - Şehzade kızı olması sebebiyle Osmanlı Hanedanı'nın "sultan" unvanını taşıyan hayattaki 13 kadın üyesinden biri olan Nilüfer Osmanoğlu (26), 12 Haziran 2021 Cumartesi günü akşamı, Kartal Aydos Ormanı'ndaki Forest Garden Lilyum Bahçe'de gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Finans uzmanı Melih Baştuğ ile hayatını birleştiren Nilüfer Sultan, 34. Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın 5. kuşaktan torunu.

Pandemi sebebiyle sürekli ertelenen düğün, haziran başında tedbirlerin gevşetilmesinden sonra ilan edilen kurallara uygun olarak açık alanda gerçekleştirildi. Düğün süresince mehter takımı marşlar çaldı, Osmanlı tasavvuf müziklerine yer verildi. Gelinin şahitliklerini TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak ile iş insanı İsmail Cevahir, damadın şahitliğini amcası Ergün Baştuğ yaptı. Sultanın gelinliği, Moda ve Dikimevi sahibi genç modacı Büşra Tezel imzasını taşıyor.

Dokuz yıl sonra bir sultan düğünü

Yoğun bir katılımın gözlendiği düğün töreni Osmanlı Hanedan ailesinde uzun bir aradan sonra yapılan sultan düğünü olma özelliğini taşıyor. Son sultan düğünü 9 sene önce Beylerbeyi Sarayı'nda yapılmış, gelinin ablası Nilhan Osmanoğlu 22 Eylül 2012 tarihinde Mehmet Behlül Vatansever ile hayatını birleştirmişti. Son şehzade evliliği ise 16 Mayıs 2013'te 35. Osmanlı padişahı Sultan Mehmed Reşad Han'ın Londra'da yaşayan dördüncü kuşak torunu Mahmud Namık Osmanoğlu ile Genevieve İnci Robson arasında gerçekleşmişti.

Gelinin babası Orhan Osmanoğlu bir evladının daha evlenmesinden çok mutlu olduğunu ifade ederek gelecek ayın başında oğlu Yavuz Selim Osmanoğlu'nu, hemen ardından da dördüncü çocuğu Berna Sultan'ın düğünlerinin yapılacağını bildirdi.

Törene kimler katıldı

Törene çiftin anne ve babaları, akrabaları ve yakın dostları katıldı. Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, tarihçi Dr. İbrahim Pazan, Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen vaiz ve hafız Ahmet Mahmut Ünlü, TV programcısı Mehmet Fatih Çıtlak, gazeteci Faruk Atasoy, Yeni Çağrı gazetesi köşe yazarı Av. Alper Osman Genç, iş insanları İsmail Cevahir ve İbrahim Solmaz, türkücü Davut Güloğlu, Payitaht-Abdülhamid dizisi oyuncularından Gazi Osman Paşa'yı canlandıran Aydın Sığalı, Emanuel Karasu'yu canlandıran Ali Nuri Türkoğlu, Muallim İsmail Hakkı Bey'i canlandıran Necip Karakaya, Diriliş-Ertuğrul dizisi oyuncularından Abdurrahman Gazi'yi canlandıran Celal Al ve eşleri törene katılanlar arasında yer aldı.

Törene Hanedan ailesinden, başta gelinin dedesi ve Osmanlı Hanedanı Reisi Şehzade Harun Osmanoğlu'nun (Mehmed Abdülkerim Efendi'nin oğlu) yanı sıra Farizet Osmanoğlu (Harun Efendi'nin eşi), Şehzade Orhan Osmanoğlu (Harun Efendi'nin oğlu ve gelinin babası), Nuran Yıldız (gelinin annesi), Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (Harun Efendi'nin oğlu), Walaa Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi'nin eşi), Şehzade Yavuz Selim Osmanoğlu (Orhan Efendi'nin oğlu), Damla Işık (Yavuz Selim Efendi'nin nişanlısı), Şehzade Muhammed Harun Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi'nin oğlu), Şehzade Muhammed Abdülaziz Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi'nin oğlu ), Nurhan Osmanoğlu Sagherci (Harun Efendi'nin kızı), Sultanzade Muhammed Halil Sagherji (Nurhan Sultan'ın oğlu), Sara Sagherji Hanımsultan (Nurhan Sultan'ın kızı), Nilhan Osmanoğlu Vatansever (Orhan Efendi'nin kızı), Mehmet Behlül Vatansever (Nilhan Sultan'ın eşi), Sultanzade Mehmet Vahideddin Vatansever (Nilhan Sultan'ın oğlu), Hanzade Vatansever Hanımsultan (Nilhan Sultan'ın kızı), Berna Sultan Osmanoğlu (Orhan Efendi'nin kızı), Asyahan Osmanoğlu (Orhan Efendi'nin kızı), Mihrişah Mayatepek (Emine Naciye Sultan ve Enver Paşa'nın kızı Türkan Hanımsultan'ın torunu) ve Sultan II. Mahmud Han neslinden Nurbanu Osmanoğlu katıldı.

Nilüfer Osmanoğlu kimdir?

Osmanlı Hanedanı'nın hayattaki 13 kadın üyesinden (sultan) biri olan Nilüfer Osmanoğlu Sultan, 1995 İstanbul doğumlu. Babası Orhan Osmanoğlu Şam, dedesi Harun Osmanoğlu Cünye- Lübnan'da doğdu. Harun Efendi'nin babası Şehzade Mehmed Abdülkerim Efendi ile Sultan II. Abdülhamid Han'ın en büyük oğlu olan dedesi Mehmed Selim Efendi, Osmanlı Hanedanı üyelerinin 1924'de yurt dışına çıkarılması sırasında Beyrut'a gittiler. Mehmed Abdülkerim Efendi Şam'da evlendikten sonra 1930 ve 1932 doğumlu iki çocuğunu küçük yaşta yetim bırakarak 1935'te hayatını kaybetti. Mehmed Selim Efendi'nin de 1937'de vefatından sonra, Harun Osmanoğlu'nun annesinden başka kimsesi kalmadı. Uzun sürgün yılları süresince yad ellerde hayat mücadelesi veren aile, 1974'de Hanedan üyelerinin vatana dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra Şam'dan İstanbul'a geldi. Şehzade Harun Osmanoğlu yaşayan 24 Osmanlı şehzadesi içinde yaşça en büyük olması sebebiyle Osmanlı Hanedanı Reisi unvanını taşıyor. Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Nilüfer Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu'nun beş çocuğunun üçüncüsü.

Osmanlı hanedan ailesinin mutlu günü
Osmanlı hanedan ailesinin mutlu günü
Osmanlı hanedan ailesinin mutlu günü
Osmanlı hanedan ailesinin mutlu günü

Abdülhamid Han, Cumartesi, Haziran, Osmanlı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı hanedan ailesinin mutlu günü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez 12:28 Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez Prof. Dr. İsmail Balık: Bir günde uygulanan aşı miktarı 1 milyon doza çıkarsa sonbaharda eski normale dönmek mümkün 12:23 Prof. Dr. İsmail Balık: Bir günde uygulanan aşı miktarı 1 milyon doza çıkarsa sonbaharda eski normale dönmek mümkün Meksika'lı seri katil kan dondurdu! Evinden 17 cansız bedene ait 3 bin 787 kemik parçası çıktı 12:04 Meksika'lı seri katil kan dondurdu! Evinden 17 cansız bedene ait 3 bin 787 kemik parçası çıktı
Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri 11:38 Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı 10:49 Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti 09:25 Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti
Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi 09:18 Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu 23:19 Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu

Son Dakika Haberleri
12:34 Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu
12:27 Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez
12:26 Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış
12:23 Prof. Dr. İsmail Balık: Bir günde uygulanan aşı miktarı 1 milyon doza çıkarsa sonbaharda eski normale dönmek mümkün
12:11 Danimarka Futbol Federasyonu: Eriksen'in durumu stabil ve hastanede kalmaya devam edecek
12:03 Meksika'lı seri katil kan dondurdu! Evinden 17 cansız bedene ait 3 bin 787 kemik parçası çıktı
11:55 Yaprağı meyvesinden daha pahalı! Kahta'nın kilosu 45 liradan alıcı buluyor
11:37 Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri
11:31 Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı
11:15 Acun Ilıcalı'dan dev adım! Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyor
Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu         
12:34
Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış         
12:26
Danimarka Futbol Federasyonu: Eriksen'in durumu stabil ve hastanede kalmaya devam edecek Danimarka Futbol Federasyonu: Eriksen'in durumu stabil ve hastanede kalmaya devam edecek         
12:11
Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar "2 gün ikamet ihlali" nedeniyle makamından oldu         
11:42
Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti         
11:03
Tüm dünya hayran kaldı! Arkadaşının dilini yutmasını engelleyen Kjaer, herkesin kaptanı oldu Tüm dünya hayran kaldı! Arkadaşının dilini yutmasını engelleyen Kjaer, herkesin kaptanı oldu         
10:23
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak         
20:54
Tepki çeken Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık         
17:44
Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler         
16:01
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu         
14:43
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 12:45:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlı hanedan ailesinin mutlu günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement