Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Osmanoğlu için mevlit okundu - Son Dakika

Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Osmanoğlu için mevlit okundu
22.01.2021 20:37
Suriye'nin başkenti Şam'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlit okundu.
Suriye'nin başkenti Şam'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlit okundu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Osmanoğlu için mevlit okundu, dualar edildi.
Osmanoğlu için bugün cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.
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