Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Osmanoğlu için mevlit okundu - Son Dakika

Suriye'nin başkenti Şam'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlit okundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Osmanoğlu için mevlit okundu, dualar edildi.

Osmanoğlu için bugün cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.