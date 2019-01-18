Osmanlı Hanedanı Sürgününün Son Tanığı Toprağa Verildi (2)

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'nin Beyrut
Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın Başura Mezarlığı'nda taziyeleri kabul etmesi
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile röportaj
I. Abdülmecid
soyundan Sintiya Yavuz Alpan Osmanoğlu ile röportaj Osmanlı hanedanının 3 Mart 1924'te sürgün edilişinin son şahidi, Birinci Abdülmecid'in torunu Bilun Alpan Hanımsultan Lübnan
'da son yolculuğuna uğurlandı.
Başkent Beyrut'taki evinde dün sabah vefat eden Bilun Alpan Hanımsultan için cuma namazını müteakip Beyrut şehir merkezindeki tarihi El-Basta Et-Tahta Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Program Koordinatörü Serhat Küçükkurt, Beyrut Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Umeyrat, Lübnan'da yaşayan Türkler ve Bilun Alpan'ın yakınları katıldı.
Bilun Alpan Hanımsultan'ın naaşı, kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından tarihi Başura Mezarlığı'na defnedildi. Dışişleri Bakanlığı
defin işlemleriyle yakından ilgilendi
Türk Büyükelçi Çakıl, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da yaşayan Osmanlı hanedanı mensubu Bilun Alpan Hanımsultan'ın 17 Ocak'ta hakkın rahmetine kavuştuğu haberini almalarının ardından, Dışişleri Bakanlığı ve Osmanlı hanedanının İstanbul
'da yaşayan bazı mensuplarını bilgilendirdiklerini aktardı.
I. Abdülmecid soyundan Sintiya Yavuz Alpan Osmanoğlu, Bilun Hanımsultanı gözyaşları içerisinde anarak kayıplarının büyük olduğunu belirtti.
Bilun Hanımsultan'ın güçlü bir kadın olduğunu ve dağılan aileyi ayakta tutmak için büyük fedakarlıklar gösterdiğini anlatan Sintiya, Bilun Hanımsultan'ın ölümüyle yalnızlıklarının büyüdüğünü dile getirdi.
Sintiya, bu zor günlerde kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye devletine, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a ve Dışişleri Bakanlığına ayrı ayrı müteşekkir olduklarını sözlerine ekledi.