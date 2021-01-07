Osmanlı Hanedanı üyesi Dündar Osmanoğlu Şam'da hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Osmanlı Hanedanı üyesi Dündar Osmanoğlu Şam'da hastaneye kaldırıldı

07.01.2021 18:13
Osmanlı Hanedanı üyesi Dündar Osmanoğlu Şam'da hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Osmanlı Hanedanı üyesi Dündar Osmanoğlu kan değerlerinin düşmesi nedeni ile Suriye'nin başkenti Şam'da hastaneye kaldırıldı.

Osmanlı Hanedanı üyesi Dündar Osmanoğlu kan değerlerinin düşmesi nedeni ile Suriye'nin başkenti Şam'da hastaneye kaldırıldı.

Osmanlı Hanedanı üyesi Dündar Osmanoğlu Suriye'nin başkenti Şam'da hastaneye kaldırıldı. Hanedan tarihçisi Dr. İbrahim Pazan'ın Osamanoğlu'nun İstanbul'da yaşayan akrabalarından aldığı bilgiye göre, son zamanlarda mide problemleri yaşayan ve serumla beslenen 90 yaşındaki Osmanoğlu'nun dün kan değerlerinin normalin dışına çıkması ve baygınlık geçirmesi üzerine Şam'da özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Osmanoğlu'nun İstanbul'da yaşayan ve Hanedan Ailesi'nin yaşça ikinci sıradaki büyüğü Harun Osmanoğlu sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayarak, ağabeyi için Türk halkından dua istedi. Osmanoğlu mesajında, "Hanedan Ailemizin Reisi, Suriye (Şam'da) yaşayan ağabeyim Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu Efendi'nin hastaneye yattığını öğrenmiş bulunmaktayım. Dualarınızı eksik etmeyiniz" dedi.

Hayattaki en yaşlı Osmanlı Hanedan üyesi olan ve doğduğu yer olan Şam'da yaşayan Osmanoğlu'nun eşi Yüsra Hanımefendi 2017 Temmuz ayında Şam'da vefat etmişti. Çocuğu bulunmayan Osmanoğlu'na akrabaları bakıyordu. Hanımının vefatından sonra 2017 Ağustos'unda İstanbul'a gelen Osmanoğlu, 3 ay kadar kardeşinin evinde kalmış, ancak onlara daha fazla yük olmamak için tekrar Şam'a geri dönmüştü.

Osmanoğlu kimdir?

Osmanlı Hanedanı'nın hayattaki 25 şehzadesinden yaşça en büyüğü olan Osmanoğlu, 20 Aralık 1930'da Şam doğdu. Babası Mehmed Abdülkerim Efendi, Sultan II. Abdülhamid Han'ın en büyük oğlu olan Mehmed Selim Efendi'nin tek oğlu idi. 1924'de Osmanlı hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılması ile Beyrut'a gitmişlerdi. Mehmed Abdülkerim Efendi, Şam'da evlenip 1930 ve 1932 doğumlu Dündar ve Harun isimli iki çocuğunu küçük yaşta yetim bırakarak, 1935'te hayatını kaybetti. Mehmed Selim Efendi'nin de 1937'de vefatından sonra, Osmanoğlu ve kardeşinin annelerinden başka kimsesi kalmadı. Uzun sürgün yılları süresince yad ellerde hayat mücadelesi veren ailenin Harun Efendi kolu, 1974'de hanedan üyelerinin vatana dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra Şam'dan İstanbul'a geldi. Osmanoğlu ise yıllar önce Türkiye vatandaşlığını almış olmasına rağmen Şam'da kalmayı tercih etti. Osmanoğlu, ABD'de yaşayan Hanedan Reisi Osman Bayezid Efendi'nin 6 Ocak 2017'de vefatının ardından Hanedan Reisi oldu.

Osmanlı hanedanı üye ve mensuplarından halen hayatta, 25 şehzade, 13 sultan yani şehzade kızı ile sultan çocukları olan 20 sultanzade ve 13 hanımsultan bulunuyor. - ŞAM

Osmanlı Hanedanı üyesi Dündar Osmanoğlu Şam'da hastaneye kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Nilhan Osmanoğlu, Osmanlı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmanlı Hanedanı üyesi Dündar Osmanoğlu Şam'da hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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