Osmanlı hanedanı üyesi Yavuz Alpan, Beyrut'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Osmanoğlu ayrıca salgın nedeniyle taziyeleri sadece telefonla kabul ettiklerini kaydetti.

Osmanlı hanedanının 3 Mart 1924'te sürgün edilişinin son şahidi olan halası Bilun Alpan Hanımsultan'ı da geçen yıl kaybettiklerini hatırlatan Osmanoğlu, babası Yavuz Alpan'ı Bilun Hanımsultan'ın yanına defnettiklerini belirtti.

Osmanoğlu, hanedanın büyük erkek üyesi Yavuz Alpan'ın naaşının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dikkate alınarak ailesi ve Türkiye 'nin Beyrut Büyükelçiliği görevlilerinin katılımıyla düzenlenen küçük bir cenaze töreninin ardından Beyrut şehir merkezindeki tarihi Başura Mezarlığı'nda toprağa verildiğini aktardı.

Sultanzade Yavuz Alpan'ın kızı Sintiya Alpan Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nefes darlığı ve kalp rahatsızlığı nedeniyle Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdıkları babası Yavuz Alpan'ı dün gece kaybettiklerini söyledi.

Lübnan 'ın başkenti Beyrut 'ta 92 yaşında vefat eden Osmanlı hanedanı üyelerinden Sultan I. Abdülmecid 'in torunu Yavuz Alpan toprağa verildi.

Son Dakika: Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi ve kupada tur atladı

Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı

Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı

İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor

Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi

Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi