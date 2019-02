Osmanlı Hekimi, İngiliz Tıp Dergisine Kapak Konusu Oldu

Osmanlı hekimi Ahmed Hilmi Paşa hakkında yazılan makale, İngiliz tıp dergisi Journal of Medical Biography'nin şubat sayısında kapak konusu oldu.

Osmanlı hekimi Ahmed Hilmi Paşa hakkında yazılan makale, İngiliz tıp dergisi Journal of Medical Biography'nin şubat sayısında kapak konusu oldu.



Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner, Türkiye'de patoloji biliminin kurulmasını sağlamasının yanı sıra Osmanlı Tıp Cemiyetinin kurucularından ve o dönemde Fransızca tıp dilinin Türkçeye dönüştürülmesinde de çok önemli katkıları bulunan Ahmed Hilmi Paşa hakkında bir makale yazdı.



Tekiner'in makalesi, İngiliz tıp dergisi Journal of Medical Biography'nin şubat sayısına kapak konusu oldu.



Doç. Dr. Tekiner, Osmanlı tıbbına önemli katkılarda bulunmuş bir bilim insanının isminin uluslararası literatürde hakkıyla yer almasından mutluluk duyduğunu belirtti.



Tekiner, şunları kaydetti:



"Makalenin saygın indekslerde taranan ve İngiliz Kraliyet Tıp Birliği dergileri arasında yer alan Journal of Medical Biography'de yayınlanması ve Dr. Ahmed Hilmi Paşa'nın bu dergide kapak konusu olması, Türk tıp tarihinin uluslararası alanda daha iyi tanınmasına büyük katkılar sağlayacak. Dr. Ahmed Hilmi Paşa'nın isminin, Kayseri'nin Gesi Mahallesi'nde doğduğu yerde yaşatılmasını ise bir kadirşinaslık örneği olarak ayrıca arzu ediyorum."

