Osmanlı ile aynı safta İngilizlerle savaşan Darfur Sultanı Dinar'ın kızı vefat etti - Son Dakika
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Osmanlı ile aynı safta İngilizlerle savaşan Darfur Sultanı Dinar'ın kızı vefat etti

24.03.2022 17:04
Osmanlı ile aynı safta İngilizlerle savaşan Darfur Sultanı Dinar'ın kızı vefat etti

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin cihat çağrısına uyarak İngilizlere karşı savaşan Darfur Sultanı Ali Dinar'ın hayattaki son kızı Meyrem Haram, hayatını kaybetti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin cihat çağrısına uyarak İngilizlere karşı savaşan Darfur Sultanı Ali Dinar'ın hayattaki son kızı Meyrem Haram, hayatını kaybetti.

Aileden yapılan açıklamada, Haram'ın, Sudan'ın Beyaz Nil eyaletinde, 120 yaşında ruhunu teslim ettiği belirtildi.

On altıncı yüzyılda kurulan ve hilafet merkezi konumundaki Osmanlı Devleti'ne biat eden Darfur Sultanlığı, İngilizlere karşı 1881'de Sudan'da başlayan Mehdi direnişine destek verdi.

Darfur'a ve bölgeye önemli hizmetleri olan Sultan Ali Dinar, yönetimi boyunca İstanbul hükümeti ile yakın ilişkiler kurmak istedi. Darfur Sultanı Ali Dinar'ın döneminde Kabe-i Muazzama'nın örtüsü bölgeden gönderiliyordu.

Darfur'un son sultanı Ali Dinar, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Padişahı Sultan Mehmed Reşad'ın 1915'te ilan ettiği emperyalist güçlere karşı "cihad" çağrısına uydu ve İngilizlerle savaştı.

Sultan Ali Dinar, 1916'da İngilizlerle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restore edilen Sultan Ali Dinar'ın müze evi, Temmuz 2021'de Sudan Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

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Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti, Osmanlı, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmanlı ile aynı safta İngilizlerle savaşan Darfur Sultanı Dinar'ın kızı vefat etti - Son Dakika


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