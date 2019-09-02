Osmanlı kaftanlarına uyuşturucu emdiren İranlılar suçüstü yakalandı

Kendilerini zeki zanneden iki İranlı narkotiğin dedektör köpeklerinden kaçamadı

Zanlıların otele geldiği anlar kamerada

ANKARA - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmanlı kaftanlarının içindeki keçelere uyuşturucu maddelerin eritilerek emdirildiğini tespit etti. Yapılan operasyonda 2 İranlı yakalandı zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkentte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendilerini zeki zanneden uyuşturucu tacirlerini suç işledikleri sırada yakaladı. Narkotik ekipleri dedektör köpekleriyle birlikte kargoların merkez toplama alanlarına yönelik günlük gerçekleştirdiği bir taramada, Ivan isimli bir köpek içerisinde Osmanlı kaftanlarının olduğu anlaşılan ve Avustralya'ya gönderilmek üzere bekleyen şeffaf kolilere tepki verdi. Narkotik ekipleri ise koli içerisinden çıkan 12 kaftanı detaylı incelemeye aldı. Yapılan taramada, kaftanın içinde bulunan keçelere eritilerek metamfetamin ve baz morfin emdirildiği anlaşıldı. Polis aramasını derinleştirdi ve kaftanları göndermeye çalışan A.A ve A.B isimli 2 şahsa ulaştı. Bu kişilerin ise İran uyruklu olduğu belirlendi. İçlerinden birisinin de 90 yaşında olduğu anlaşıldı.

Suçüstü yakalandılar

İranlı zanlılara yapılan takip sonucunda, bir otelde kaldıkları tespit edildi. Bu süre zarfı içinde zanlılar yine Osmanlı kaftanlarının keçelerine emdirdikleri uyuşturucu maddeli kaftanları İngiltereye göndermek için aynı kargo şirketini kullandı. Daha önceden kargo şirketi çalışanlarına polis tarafından bu kişilerin tekrar gelmeleri durumunda haber verilmesi uyarısında bulunuldu. Kargo çalışanları zanlıların yeniden gelmesiyle polis ekiplerine haber verdi. Narkotik ekipleri zanlıları, yanlarındaki uyuşturucu emdirilmiş kaftanlarla şüphelileri suç üstü yakaladı.

Cezaevine gönderildiler

Yapılan narkotik çalışmasında toplamda 25 kaftanın üzerinde emdirilmiş halde 33 kilo 550 gram baz morfin maddesi, 12 kilo 650 gram da metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler ise emniyete getirilerek ifadeleri alındı. Zanlıların kargo şirketine geldikleri anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca görüntülerde 90 yaşındaki uyuşturucu kaçakçısının kargo çalışanın güvenini kazanmak için hediye verdiği görüldü. Zanlıların üzerinden çıkan bir evin anahtarı da polisin dikkatinden kaçmadı. O evde de yapılan aramada Osmanlı kaftanları bulundu. İki İranlı uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan adliyeye gönderilerek tutuklanıp cezaevine gönderildi.