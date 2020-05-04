Osmanlı kamber biberi yeniden canlanıyor - Son Dakika

Osmanlı kamber biberi yeniden canlanıyor
6 saat önce
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, hazırlanan "Osmanlı Lezzeti Kamber Biberi Yeniden Canlanıyor' projesinin Bakanlıkları tarafından onaylandığı söyledi.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, hazırlanan "Osmanlı Lezzeti Kamber Biberi Yeniden Canlanıyor' projesinin Bakanlıkları tarafından onaylandığı söyledi.
Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan kamber biberi geçmişteki değerini yeniden kazanacaktır. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesince yürütülen 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi' kapsamında kadın çiftçilerin eğitimlerle mesleki beceri kazanmaları sağlanarak tarımda kadın istihdam oranı ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması, bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla iller tarafından kadın çiftçilere yönelik projeler hazırlanmaktadır. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 'Osmanlı Lezzeti Kamber Biberi Yeniden Canlanıyor' projesi yapılan değerlendirme sonucunda 2020 yılı yatırım programına alınmış olup ilimizde uygulanacaktır. Projemiz, merkez ve ilçe köylerinden toplamda 50 kadın çiftçi ile uygulamaya geçecektir.Hazırlanan bu proje ile geçmişten günümüze kadar ilimizin elverişli iklim ve topraklarında yetiştirilen ancak zamanla unutulmaya yüz tutmuş kamber biberi yetiştiriciliğini yeniden canlandırılması ve tanıtılması amaçlanmaktadır" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 01:30 Kaynak: İHA
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