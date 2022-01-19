Osmanlı kenti beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Osmanlı kenti beyaz örtüyle kaplandı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kar yağışı sonrası eşsiz bir güzelliğe büründü.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprüleriyle açık hava müzesi olarak adlandırılan Safranbolu, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi yapılar karla kaplanırken, eşsiz bir görüntü ortaya çıkardı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Safranbolu'daki kar güzelliği drone ile görüntülendi.