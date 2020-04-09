Son Dakika › Genel › Osmanlı kenti Safranbolu'da yöresel şivelerle 'Evde Kal' uyarısı - Son Dakika
Osmanlı kenti Safranbolu'da yöresel şivelerle 'Evde Kal' uyarısı
6 saat önce
- Osmanlı kenti Safranbolu'da yöresel şivelerle 'Evde Kal' uyarısı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında kente has yöresel şivelerin yer aldığı afişlerle vatandaşlara 'Evde kal' uyarısı yapılıyor.
- Osmanlı kenti Safranbolu'da yöresel şivelerle 'Evde Kal' uyarısı
KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında kente has yöresel şivelerin yer aldığı afişlerle vatandaşlara 'Evde kal' uyarısı yapılıyor.
Korona virüsü nedeniyle her geçen gün ölüm sayılarının artmasının ardından tedbirler alınırken, sık sık da uyarılar yapılmaya devam ediyor. Safranbolu Belediyesi tarafından tarihi kentin farklı noktalarına yerleştirilen billboardlarda 'Evde dur abisinin', 'Bi hora geçü', 'Düzelü Bee'gibi kente has yöresel şivelerin yazılı olduğu afişlerle vatandaşlara 'Evde kal' uyarısı yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:26 Kaynak: İHA
Son Dakika Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Portakal kabuğuyla yaptığı korona maskesi şaşkına çevirdi Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız karantinada Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı