Osmanlı kenti Safranbolu'nun cadde ve sokakları kadınlara emanet - Son Dakika
Üye Girişi

Osmanlı kenti Safranbolu'nun cadde ve sokakları kadınlara emanet

09.03.2022 01:40

Osmanlı kenti Safranbolu'nun cadde ve sokakları kadınlara emanet Sokakları ve caddeleri evleri gibi temizleyen kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyorlar UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü olan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cadde ve sokaklar artık kadınlara...

Osmanlı kenti Safranbolu'nun cadde ve sokakları kadınlara emanet

Sokakları ve caddeleri evleri gibi temizleyen kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü olan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cadde ve sokaklar artık kadınlara emanet ediliyor.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2021 yılı Nisan ayında part time çalışmaya başlayan kadınlar çevreden gelen olumlu tepkiler üzerine kadro almaya hak kazandı. Osmanlı mimarisini yaşatan konak, han ve hamamları ile açık hava müzesi olan tarihi ilçede görevlendirilen kadın temizlikçiler cadde ve sokakları kendi evleri gibi temizleyip evlerine ekmek götürüyor. Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini barındıran Safranbolu'nun cadde ve sokakları artık temizlik konusunda uzman olan kadınlara emanet ediliyor.

İHA muhabirine konuşan Müberra Şerife Yurdakul, geçtiğimiz yıl Nisan ayında part time olarak işe başladıklarını belirterek, "6 ay sonra bizi kadroya aldılar. Burada Belediye Başkanımız Elif Hanıma da teşekkürlerimi sunarım. Eski Çarşı'da başladık, buradan devam ediyorum. Tarihi bir doku, bu doku bize emanet. Bu yaptığım işten kesinlikle gurur duyuyorum. Diğer insanlarında bu tarihi dokuya karşı daha çok duyarlı olmalarını tavsiye ederim. Milyonlarca turist geliyor. Her geldiklerinde hummalı bir çalışma içerisinde oluyoruz. Turistlere kötü bir izlenim bırakmamak için daha çok çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşların ve esnafların kendilerine olan tepkilerin olumlu olduğundan bahseden Yurdakul, "Onların da vesilesi var bizim kadroya alınmamızda. Onlar olumlu tepki gösterdiler, kadroya alınmamız konusunda. Eski Çarşıdaki izlenimleri çok güzel diye" ifadelerini kullandı.

Kadınların elinin değmediği alanın kalmadığını aktaran Yurdakul, "Biz bunu burada göstermiş olduk. Sokaklara da bir kadın eli değdi" diye konuştu.

İşe severek başvurduğunu ifade eden evli ve 2 çocuk annesi Hatice Kürz, "Çok gururlandığım bir iş. Daha önce çalışmadım ama bu iş beni hiç zorlamadı. Ufak tefek zorlukları var ama her işin üstesinden gelebilecek kadınlarız. Kadınların da bu yönde kendileri ile gurur duymalarını istiyorum. Her işin zorluğunu atlatabileceklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kürz, vatandaşlardan çevre konusunda duyarlı ve dikkatli olmalarını istediklerini belirtti.

Kadın elinin sokağa değmesiyle birlikte çevreden güzel tepkiler aldıklarını dile getiren 32 yaşındaki Dilek Eren Atıcı, iş sayesinde aile bütçesine katkı sağladıklarını söyledi.

Osmanlı kenti Safranbolu'nun cadde ve sokakları kadınlara emanet
Osmanlı kenti Safranbolu'nun cadde ve sokakları kadınlara emanet
Osmanlı kenti Safranbolu'nun cadde ve sokakları kadınlara emanet

YORUMLAR
500
Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

UNESCO Dünya Miras Listesi, Safranbolu, Karabük, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmanlı kenti Safranbolu'nun cadde ve sokakları kadınlara emanet - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 01:49:50. #1.12#
SON DAKİKA: Osmanlı kenti Safranbolu'nun cadde ve sokakları kadınlara emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement