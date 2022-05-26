Safranbolu'da öğrenciler gönüllü turizm elçiliği yapacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tarihi ve kültürel zenginliklerin öğretildiği öğrencilerin, gönüllü turizm elçiliği yapmaları hedefleniyor.

Öğrencilerin kültürel değerleri yakından tanıması ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geziler düzenleniyor.

Gezilerde, öğrencilere ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi veriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yaptığı açıklamada, tarihi ilçenin mimari yapısı ve kültürel özellikleriyle çok fazla değer barındırdığını söyledi.

Bu değerlerin daha fazla tanınabilmesinin önemine işaret eden Gümüş, "Öğrencilerimizin Safranbolu'nun değerlerini görmelerini sağlıyoruz. Bu sayede gönüllü kültür elçilerini yetiştireceğiz. Bu gönüllü elçiler sayesinde Safranbolu'nun tanınırlığının bir kat daha artacağını düşünüyoruz." dedi.

Program kapsamında öğrenciler, Hıdırlık Seyir Tepesi, Demirciler Çarşısı, Kaymakamlar Evi, İzzet Mehmet Paşa Camisi, Cinci Han, Yemeniciler Arastası ve Tarihi Çarşı Merkezi'ni gezdi.