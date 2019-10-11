Son Dakika Haberleri: Osmanlı kentinde Mehmetçik'e destek için Türk bayrağı dağıtıldı
Son Dakika Güncel Osmanlı kentinde Mehmetçik'e destek için Türk bayrağı dağıtıldı

Osmanlı kentinde Mehmetçik'e destek için Türk bayrağı dağıtıldı

1 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu Kaymakamlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusuyla (SMO) birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve harekata katılan...

Osmanlı kentinde Mehmetçik'e destek için Türk bayrağı dağıtıldı, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu Kaymakamlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusuyla (SMO) birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve harekata katılan Mehmetçik'e destek amacıyla esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı.


Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın tarafından Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı.


Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütüne karşı mücadele verdiğini söyledi.


Mehmetçik'e destek verdiklerini ifade eden Ürkmezer, "Diğer operasyonlarda da olduğu gibi esnafımızın birlik ve beraberliğini, orduya desteğini göstermesi amacıyla kaymakamlık olarak emniyet ve jandarma birimlerimizle beraber bütün esnafımıza bayrak dağıtıyoruz. Esnafımızın birçoğu zaten bayrağını asmış. Esnaflarımızın bayrakları asarak şanlı ordumuza desteğini sergilemesini istiyoruz. Esnafımız da buna canı gönülden katılıyor. Diğer yandan emniyet ve jandarma birimlerimizle beraber çeşitli konularda esnafımızı bilgilendirme yapıyoruz" dedi.


Safranbolu halkının her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu aktaran Ürkmezer, "Safranbolu halkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin, polisimizin, askerimizin, bütün güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesinde yanında olduğunu gösterecektir. Daha önceki operasyonlarda bizler Safranbolu kıtırından savaşan askerlerimize göndermiştik. İnşallah kazasız belasız, bu operasyonu tamamlayıp, sağ salim gerekli güvenlik tedbirlerini almaları konusunda bizler hem duamızı ediyoruz hem de bu şekilde manevi anlamda desteğimizi gönderiyoruz" diye konuştu. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'de YPG'li teröristler camilerde gizleniyor
Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı Kirli tuzak ifşa oldu! Teröristler havan saldırılarını kiliseden yapıyor MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:28:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmanlı kentinde Mehmetçik'e destek için Türk bayrağı dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]