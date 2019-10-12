Osmanlı kentinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu Kaymakamlığınca, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın tarafından Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan esnaflara Türk bayrağı verildi.



Bayrak dağıtımının ardından açıklama yapan Kaymakam Ürkmezer, Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Harekata destek olmak için esnafa Türk bayrağı dağıttıklarını belirten Ürkmezer, "Esnafımızdan iş yeri camlarını bayraklarıyla süslemelerini ve dua etmelerini istiyoruz. Böyle çetin ve zorlu bir mücadelede askerlerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmek bizlere huzur veriyor." dedi.

Ürkmezer, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe başarılar dileyerek, esnaflara da hassasiyetleri için teşekkür etti.