Son Dakika Haberleri: Osmanlı kentinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Osmanlı kentinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Osmanlı kentinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

43 dakika önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu Kaymakamlığınca, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Osmanlı kentinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu Kaymakamlığınca, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın tarafından Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan esnaflara Türk bayrağı verildi.


Bayrak dağıtımının ardından açıklama yapan Kaymakam Ürkmezer, Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Harekata destek olmak için esnafa Türk bayrağı dağıttıklarını belirten Ürkmezer, "Esnafımızdan iş yeri camlarını bayraklarıyla süslemelerini ve dua etmelerini istiyoruz. Böyle çetin ve zorlu bir mücadelede askerlerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmek bizlere huzur veriyor." dedi.

Ürkmezer, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe başarılar dileyerek, esnaflara da hassasiyetleri için teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı, Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Jet Sosyete'nin yayın tarihi değişti
MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 415 terörist etkisiz hale getirildi İran küstahlığı! Cuma hutbelerinde Türkiye'yi hedef aldılar Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren meclis üyesi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 09:36:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmanlı kentinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]