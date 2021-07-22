Üye Girişi
"Osmanlı köyü" Tozman'ın sakinleri eski evlerin restorasyonla geleceğe aktarılmasını istiyor - Son Dakika

"Osmanlı köyü" Tozman'ın sakinleri eski evlerin restorasyonla geleceğe aktarılmasını istiyor

22.07.2021 10:04

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yer alan Tozman köyü, 1200 metre rakımlı yaylada doğal güzellikleri ve çoğu ahşap olan evleriyle dikkati çekiyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yer alan Tozman köyü, 1200 metre rakımlı yaylada doğal güzellikleri ve çoğu ahşap olan evleriyle dikkati çekiyor.

Köy muhtarı İbrahim Özmen, AA muhabirine, tarihi Osmanlı'nın kuruluşuna dayanan Tozman'ın, 700 yılı aşan geçmişiyle "Dünya Mevlevihaneler Haritası"nda bile yer aldığını söyledi.

Temel geçim kaynaklarının küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık olduğunu belirten Özmen, "Bunun yanı sıra Napolyon cinsi kiraz, üzüm ve incir yetiştiriyoruz. Yaylamızda arpa, buğday, yulaf ekimi yapılıyor." dedi.

Eskişehir'e 45, Bilecik'e 70 kilometre uzaklıktaki köyde 70 hanede yaşamın sürdüğünü aktaran Özmen, yaz aylarında nüfusun 150 haneye çıktığını dile getirdi.

Köy halkının büyük bölümünün genellikle Eskişehir'e göç ettiğini, bu kentte 650-700 hanede yaşadıklarını bildiren Özmen, "Bizde adet olarak halen gelin, damat ve sünnet çocuğu ata biner. Bu at geleneği devam ediyor. Gelin evinden tekbirle çıkar, ata binerek damadın evine tekbirle teslim edilir." diye konuştu.

Özmen, Bursa'dan bir firmanın köyde ceviz bahçesi kurmasından sonra pek çok kişinin arazi ve tarla almak için girişimde bulunduğunu ifade etti.

Köyün tarihi dokusunun korunmasını istediklerini anlatan Özmen, şu bilgileri paylaştı:

"Tarihi evleri restore ettirmek için çalışma hazırladık. İlgili kurumlara müracaat ettik. İnşallah hayırlısı olacak. Hatta köyde film çekmek için benimle irtibata geçenler oldu. Köyümüzün ormanın içinde iki derenin ağzında olması ayrı bir potansiyel. Örnek köy olarak gösterilebilir. Yetkililerden tanıtım için destek bekliyoruz. Doğa tutkunları derneklerinden gelenler oluyor, yürüyüş yapıyorlar."

"Evlerin gizli banyoları, mutfakları var"

Tozman Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Çetin ise dernek olarak, köyden başka yerlere göç edenleri bir araya getirmek istediklerini belirtti.

Geleneklerini yaşatmak için her yıl mayısın ilk haftası Hıdırellez etkinliği de düzenlediklerini dile getiren Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesi köye getirip çocukluk anılarını yaşatmak istiyoruz. Özellikle çocuklarımızın köye gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı atlara, eşeklere bindirmeyi, oğlakları sevdirmeyi, ipek kozasının ilk halini görmelerini istiyoruz. Bizden sonraki nesillere bunları da aktarmamız gerekiyor. Köyümüzdeki evlerin yüzde 90'ı ağaç ve kerpiçten yapılmış. 100-150 yıllık halen bakımları devam eden evlerimiz var. Taş, toprak ve kirecin doğallığıyla mükemmel işlenmiş. Evlerde çok güzel ahşap eşikler var. Evlerin gizli banyoları, mutfakları var. Modern çağda bile bu evlerin kullanıldığını düşünürseniz o çağlarda bu zamanı şimdiden yakalamışız. Dernek olarak bu değerin kaybolmasını istemiyoruz. Bilecik ve Eskişehir valiliklerimiz başta olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarımızla ortak hareket etmeye, köyümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Birkaç projemiz var. Tarihi bir evimiz var, onu köy konağı yapmak istiyoruz. Şehirden gelen insanların kalabileceği otantik bir yer olsun istiyoruz."

Emekli öğretmen Yaşar Ektaş, köyün tarihi ile ilgili tüm yazıları incelediğini, Tozman'ın eski halini çok iyi hatırladığını aktardı.

Yaz tatillerinde derelere, sulama amaçlı oluşturulan havuza girerek serinlediklerini anlatan Ektaş, "Bir değirmen vardı. Küçüklüğümüz çok neşeli geçerdi. O dönemlerde üzüm hasadı yapılırdı. Üzüm almak için buraya gelenler olurdu. Günümüzde üzümlerin yerini ceviz ve kiraz ağaçları aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 50 yıl önce Tozman'a gelin olarak gelen Sabriye Özkan da eskiden köyün daha kalabalık olduğuna dikkati çekerek, "Gençler şimdi şehirde yaşıyor. Eskiden harmanımız oluyordu, hayvanlarımız, koyunlarımız vardı, onlarla uğraşıyorduk." ifadesini kullandı.

Osmanlı köyü Tozman'ın sakinleri eski evlerin restorasyonla geleceğe aktarılmasını istiyor
Osmanlı köyü Tozman'ın sakinleri eski evlerin restorasyonla geleceğe aktarılmasını istiyor
Osmanlı köyü Tozman'ın sakinleri eski evlerin restorasyonla geleceğe aktarılmasını istiyor
Osmanlı köyü Tozman'ın sakinleri eski evlerin restorasyonla geleceğe aktarılmasını istiyor
Osmanlı köyü Tozman'ın sakinleri eski evlerin restorasyonla geleceğe aktarılmasını istiyor

İnhisar, Osmanlı, Bilecik, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Osmanlı köyü' Tozman'ın sakinleri eski evlerin restorasyonla geleceğe aktarılmasını istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kalp spazmı geçiren oyuncu Turgay Yıldız, hayatını kaybetti 11:46 Kalp spazmı geçiren oyuncu Turgay Yıldız, hayatını kaybetti Gece kulübünde eski sevgili dehşeti! Genç manken, eski erkek arkadaşı tarafından dakikalarca dövüldü 11:41 Gece kulübünde eski sevgili dehşeti! Genç manken, eski erkek arkadaşı tarafından dakikalarca dövüldü Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Kızını boğarak öldürdü, bileklerini kesip evini ateşe verdi 11:05 Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Kızını boğarak öldürdü, bileklerini kesip evini ateşe verdi
Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak 10:52 Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü 10:24 Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor 10:00 Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor
Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor 09:37 Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı 09:05 Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı

Son Dakika Haberleri
11:50 PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı
11:45 Şevket Sabancı hayatını kaybetti! Ani gelen ölüm haberi, Sabancı ailesini yasa boğdu
11:40 Gece kulübünde eski sevgili dehşeti! Genç manken, eski erkek arkadaşı tarafından dakikalarca dövüldü
11:28 Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır
11:10 Yangın ihbarına giden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı! Alevlere teslim olan evde, ölü bir kadın ve bilekleri kesilmiş kocasını buldular
11:03 Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı
10:57 8 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi
10:52 Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak
10:47 Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi
10:18 Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı
PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı         
11:50
Şevket Sabancı hayatını kaybetti! Ani gelen ölüm haberi, Sabancı ailesini yasa boğdu Şevket Sabancı hayatını kaybetti! Ani gelen ölüm haberi, Sabancı ailesini yasa boğdu         
11:45
Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır         
11:28
Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı         
11:04
Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi         
10:48
Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı         
10:19
Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor         
09:51
Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma         
09:30
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı         
00:46
"Irkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olayla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama: Gerçekleri yansıtmıyor         
00:17
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar         
00:10
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş         
23:21
Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi         
22:12
Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı         
20:06
Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu         
17:43
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 11:56:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Osmanlı köyü" Tozman'ın sakinleri eski evlerin restorasyonla geleceğe aktarılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement