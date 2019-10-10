Son Dakika Haberleri: Osmanlı köyüne kıl çadırdan düğün salonu
Son Dakika Güncel Osmanlı köyüne kıl çadırdan düğün salonu

Osmanlı köyüne kıl çadırdan düğün salonu

1 saat önce

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyüne adına uygun olarak içerisinde düğün ve diğer sosyal etkinliklerinde yapılabileceği "Kıl Çadırdan Düğün Salonu" yaptı.

Osmanlı köyüne kıl çadırdan düğün salonu, System.String[]

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyüne adına uygun olarak içerisinde düğün ve diğer sosyal etkinliklerinde yapılabileceği "Kıl Çadırdan Düğün Salonu" yaptı.


Edirne Valiliğinin himayesinde İl Özel İdaresi tarafından Osmanlı köyüne kıl çadırdan yapılan düğün salonu hizmete girdi. Vatandaşların büyük beğenisini kazanan Osmanlı çadırında düğünlerin yanısıra sosyal etkinliklerde yapılabilecek.


İl Özel İdaresinin diğer köylerde yapmış olduğu çok amaçlı salonlarda uygulanan tip projelerden farklı olarak köyün ismine uygun "Kıl Çadırdan Düğün Salonu" proje geliştirilerek uygulandı.


Kırsal Üst Yapının Geliştirilmesi Projesi kapsamında çevre düzenlemesi de yapılan 750 kişi kapasiteli Osmanlı kıl çadırı vatandaşların büyük beğenisini kazandı. - EDİRNE

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki!
Son Dakika: HDP'li Temelli ve Buldan'a operasyon hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı 90'lık dedenin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek sosyal medyayı salladı İçişleri Bakanı Soylu: Harekatın temel hedefi terörü tasfiye etmektir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 11:59:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmanlı köyüne kıl çadırdan düğün salonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]