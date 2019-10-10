Osmanlı köyüne kıl çadırdan düğün salonu

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyüne adına uygun olarak içerisinde düğün ve diğer sosyal etkinliklerinde yapılabileceği "Kıl Çadırdan Düğün Salonu" yaptı.



Edirne Valiliğinin himayesinde İl Özel İdaresi tarafından Osmanlı köyüne kıl çadırdan yapılan düğün salonu hizmete girdi. Vatandaşların büyük beğenisini kazanan Osmanlı çadırında düğünlerin yanısıra sosyal etkinliklerde yapılabilecek.



İl Özel İdaresinin diğer köylerde yapmış olduğu çok amaçlı salonlarda uygulanan tip projelerden farklı olarak köyün ismine uygun "Kıl Çadırdan Düğün Salonu" proje geliştirilerek uygulandı.



Kırsal Üst Yapının Geliştirilmesi Projesi kapsamında çevre düzenlemesi de yapılan 750 kişi kapasiteli Osmanlı kıl çadırı vatandaşların büyük beğenisini kazandı. - EDİRNE