Son Dakika Haberleri: Osmanlı lezzet ve sanat mirası bir arada!
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Osmanlı lezzet ve sanat mirası bir arada!

1 saat önce

İç salonunun bir kısmını sanat galerisi olarak düzenleyen Asitane Restaurant, Taner Alakuş Minyatür Atölyesi ortaklığı ile sanat eserleri ile donatılıyor.

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Taner Alakuş Minyatür Atölyesi ve Asitane Restaurant'ın birlikte hayata geçirdiği projede, 600 yıllık geçmişe sahip olan Osmanlı mutfağının leziz yemeklerini tadarken yine bu medeniyete ait olan 1300 yıllık kadim minyatür sanatının incelikleri sizlere eşlik edecek.

Osmanlı mutfağının unutulmuş lezzetleri yanında misafirlerine bir de Osmanlı sanatı ziyafeti veriyor. Misafirler kendilerini yalnızca bir lokantada değil aynı zamanda bir sanat galerisinin içinde hissediyorlar. Sergileme için ayrılan bu kısımda farklı minyatür sanatçılarının eserleri bir arada beğenilerinize sunulacak.

Yüzlerce yıl bu topraklarda hüküm sürmüş Osmanlı imparatorluğunun lezzet ve sanat mirasını bir arada Asitane Restaurant'ta bulmak mümkün!

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:58 Kaynak: Bültenler
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