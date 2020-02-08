Osmanlı maarif nazırlarından Münif Paşa kabri başında anıldı - Son Dakika
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Osmanlı maarif nazırlarından Münif Paşa kabri başında anıldı

6 saat önce

Sultan 2. Abdülhamid döneminde Maarif Nazırlığı (Milli Eğitim Bakanlığı) yapan Gaziantepli devlet adamı Mehmed Tahir Münif Paşa, kabri başında anıldı.

Osmanlı maarif nazırlarından Münif Paşa kabri başında anıldı, System.String[]

Sultan 2. Abdülhamid döneminde Maarif Nazırlığı (Milli Eğitim Bakanlığı) yapan Gaziantepli devlet adamı Mehmed Tahir Münif Paşa, kabri başında anıldı.

İstanbul Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği'nce Münif Paşa'nın Sahrayıcedid Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programına, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve dernek üyeleri katıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Münif Paşa'nın eğitime büyük önem verdiğini belirterek, "Okudukça, öğrendikçe böyle insanlar tanıdıkça çok derin etkileniyorum. Münif Paşa'da hem devlet adamı hem de alim. Bir insanda bunların hepsinin olması, o insanın büyüklüğünü gösteriyor. Paşa, 3 dönem Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yapan bir devlet adamıdır. Muhteşem bir eğitim hayatı ve güzel bir bilgi birikimi var. İlim ve irfanı birleştirmiş muhteşem bir hazinenin önündeyiz." ifadelerini kullandı.

Kendilerine düşen görevin bu alimlerin kitaplarını geleceğe taşımak olduğunu belirten Şahin, "Hocalarımızla konuşuyoruz. Gaziantep'te yeni bir kütüphane kuruyoruz ve Münif Paşa'nın ismini verelim istiyoruz. Hocamızın hem akademik hem de devlet adamlığı yönünü gençlerimize çok iyi anlatmak istiyoruz ve bunun üzerine çalışıyoruz." diye konuştu.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesiyle sona erdi.

İstanbul Anadolu Yakası, milli eğitim bakanlığı, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:20 Kaynak: AA
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