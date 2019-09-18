Son Dakika Haberleri: Osmanlı macununu Taylandlılara sevdirdi
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Osmanlı macununu Taylandlılara sevdirdi

1 saat önce

Manisalı bir girişimci Manisa Mesir Macunu tanıtmak amacıyla Tayland'ın ünlü turizm adası Phuket'te açtığı restoranda turistlere Mesir Macunu ikram etmeye başladı.

Osmanlı macununu Taylandlılara sevdirdi, System.String[]

Manisalı bir girişimci Manisa Mesir Macunu tanıtmak amacıyla Tayland'ın ünlü turizm adası Phuket'te açtığı restoranda turistlere Mesir Macunu ikram etmeye başladı.


Manisalı genç girişimci Tolga Özgüler, Manisa Mesir Macununun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kollarını sıvadı. Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e açtığı restoranda Türk mutfağından lezzetler sunan Özgüler, Manisa Mesir Macununun tanıtımı için müşterilere ikram yapıyor. Türk mutfağının yanı sıra Manisa Mesir Macunu'nun tanıtımına da katkı sağlayan Özgürler, Manisa Mesir Macunu'nu dünyadaki bütün ülkelere tattıracaklarını söyledi. - MANİSA

Tayland, Phuket, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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